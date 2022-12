In der Hinrunde siegte der HSV in Bremen mit 2:0, doch der personifizierte HSV-Albtraum fehlte im September verletzt. Am Sonntag ist er dabei. Für den HSV kein gutes Zeichen.

Für Ömer Toprak ist es das erste Nord-Derby. Gegen den HSV hat er mit Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und dem SC Freiburg allerdings schon 16-mal gespielt. Zehn Spiele hat er gewonnen, nur drei verloren. Gegen keinen anderen Gegner feierte der ehemalige türkische Nationalspieler mehr Siege.

MOPO

Die MOPO sprach Toprak auf die Bilanz an. Seine Antwort: „Die Statistik ist mir neu, aber es klingt gut. Ich hoffe, dass ich am Sonntag die Serie ausbauen kann, wir in Hamburg gewinnen und ich danach mit einem Lächeln in den Bus steige.“

Toprak ist heiß auf sein erstes Nord-Derby

Die Vorfreude bei Toprak auf das Spiel ist groß. Er sagt: „Ich habe schon einige Derbys gespielt. Jedes ist anders. Ich bin froh, dass ich jetzt mein erstes Nord-Derby spielen kann. Zwischen Hamburg und Bremen gibt es ein spezielles Verhältnis. Wir müssen uns auch emotional auf das Spiel einstellen und bereit sein.“

Einen Favoriten gibt es für den Werder-Star nicht wirklich. „Der HSV hat eine starke Mannschaft. Sie haben wie wir länger nicht verloren. Sie wollen wie wir Fußball spielen. Und sie haben die beste Defensive der Liga. Auf uns warten 90 Minuten harte Arbeit. Kleinigkeiten werden entscheiden“, sagt Toprak. Womöglich ist auch er ein Teil davon.