Einem HSV-Trio droht das Derby-Aus

Grundsätzlich will HSV-Trainer Tim Walter nur von Spiel zu Spiel schauen. Das ist allerdings nicht immer ganz so einfach. Auch jetzt vor dem Start in die zweite Saisonhälfte nicht. Schon am Freitag beim Spiel in Dresden geht es für den HSV auch um das Stadtderby eine Woche später gegen St. Pauli.

Der Grund: Mit Sonny Kittel, Moritz Heyer und Jonas Meffert stehen aktuell gleich drei HSV-Profis bei vier Gelben Karten. Folgt in Dresden Nummer fünf hätte das keine Auswirkungen auf das Pokal-Spiel am kommenden Dienstag in Köln, aber eben auf das nächste Liga-Spiel. Beim Derby gegen St. Pauli wäre der betroffene Spieler dann gesperrt.

Ein HSV-Trio droht das Derby aus. Für Tim Walter ist es ein echtes Risiko-Thema. Alle drei gefährdeten Profis sind Stammspieler und werden gebraucht. In Dresden, in Köln und gegen St. Pauli.