Fürs Topspiel: Diese Walter-Serie macht dem HSV Mut

So schnell kann es im Fußball manchmal gehen. Im September hatte der HSV eine fast schon historische Erfolgsserie von fünf Ligaspiel-Siegen in Folge gefeiert. Nur einen Monat später läuft es fast komplett in die andere Richtung. Aus den jüngsten vier Pflichtspielen gab es keinen einzigen HSV-Sieg. Wie geht es am Sonntag in Paderborn weiter?

„Wir können mit einem Erfolg in Paderborn ganz schnell dafür sorgen, dass es wieder in die andere Richtung geht, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Und das ist natürlich das Ziel“, meint Torjäger Robert Glatzel.

HSV: Sieglos-Serien sind bei Tim Walter ungewöhnlich

Sein Trainer Tim Walter wird es nicht anders sehen. Der HSV-Coach hasst es bekanntlich wie kaum ein anderer, wenn er den Platz nicht als Gewinner verlässt. Eine Sieglos-Serie wie aktuell ist für ihn sehr ungewöhnlich.

Im Profi-Bereich war Walter bislang für Kiel, Stuttgart und den HSV bei insgesamt 113 Pflichtspielen als Trainer im Einsatz. Eine Serie von fünf Spielen in Folge ohne Sieg gab es dabei für ihn noch nie.

Soll es dabei bleiben, muss am Sonntag in Paderborn gewonnen werden.