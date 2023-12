Diese Transfer-Fragen beschäftigen den HSV

In rund einer Woche, am Neujahrstag, öffnet das Transferfenster des Winters. Beim HSV dürfte dann zügig Betriebsamkeit herrschen. Eine der bohrendsten Fragen: Kommt der erhoffte Transfer von Kölns Noah Katerbach noch zu Stande?

Der FC steht unter Schock. Erst die Trennung von Trainer Steffen Baumgart, dann das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs, das den Kölner untersagt, im Winter und Sommer Spieler zu verpflichten. Nun wird beim FC jeder Stein umgedreht.

Katterbach: Neuer Coach entscheidet in Köln

Erst wenn der neue Coach feststeht, soll entschieden werden, ob Katterbach wirklich gehen darf oder den Rheinländern selbst helfen könnte.

Klar ist auch: Oberste Priorität genießt beim HSV nach Sebastian Schonlaus erneuter Verletzung (mit zu erwartender Pause bis weit in den Februar) die Verpflichtung eines Innenverteidigers.

Keine schnelle Einigung bei Batista Meier erwartet

Interessiert ist der HSV auch an Dresdens Offensivmann Oliver Batista Meier, der einst in der Bayern-Jugend von Tim Walter ausgebildet wurde. Eine rasche Einigung ist, anders als es teilweise kolportiert wird, allerdings derzeit noch nicht in Sicht.