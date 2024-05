Die Musik spielt auch an diesem Freitag auf dem Platz, in Paderborn will der HSV die Hoffnung auf Rang drei am Leben erhalten. Mindestens genauso wichtig für die Zukunft des Vereins ist allerdings das, was in Kürze abseits des Rasens entschieden wird. Bleibt Jonas Boldt Sportvorstand des HSV oder schenkt der Aufsichtsrat einem neuen Mann sein Vertrauen? Sechs Kontrolleure müssen die Antwort liefern und stehen im Blickpunkt. Die MOPO stellt die sechs Aufsichtsräte vor und erklärt, wer von ihnen welche Position einnehmen könnte.