Der HSV siegt im Berliner Olympiastadion mit 2:1 (0:0) gegen Hertha BSC. Zwei Akteure sind beim HSV besonders auffällig, zwei andere fallen ab. Hier gibt’s die MOPO-Noten im Überblick.

Heuer Fernandes: War lange Zeit kaum gefordert und sah beim 1:1 dann erneut nicht gut aus. Muss den Ball von Reese anders abwehren. Danach sicher. Note 4,5

Van der Brempt: Musste auf seiner Seite viel einstecken. Suchte immer wieder den Weg nach vorne. Hinten sah er bei Tabakovic‘ Kopfball an den Pfosten nicht gut aus. Note 3,5

Ramos: Einige wilde und teils auch gefährliche Pässe im Spiel nach vorne. In der Abwehr in der Regel solide und zuverlässig unterwegs – gerade in der Schlussphase. Note 3,5

Ambrosius: Nach seinem schwachen Auftritt gegen Karlsruhe diesmal wieder größtenteils stabil. Note 3

Muheim: In der Defensive teilweise etwas wacklig, in der Offensive mit ein paar guten Akzenten. Dazu gehört auch sein Treffer zum 1:0 – auch wenn der Schuss sicher haltbar war. Note 2,5

Meffert: Vor der Abwehr gewohnt ruhig und souverän. Konzentrierte sich vor allem auf die Arbeit gegen den Ball. Note 3

Bénes: Seine Standards waren nicht wirklich gefährlich. Zeigte auch sonst nicht so viel Zug zum Tor wie zuletzt. Ließ vor dem 1:1 zudem Gegenspieler Reese zu viel Platz. Note 4,5

80. Reis: Kam spät ins Spiel, aber wurde dank seines Siegtreffers zum Helden der mitgereisten HSV-Fans.

Pherai: Rutschte etwas überraschend für Reis in die Startelf und sollte vor allem in der Offensive Akzente setzen. Das gelang ihm beinahe durchweg. Bereite die Topchancen von Jatta und Nemeth vor, war im letzten Drittel immer aktiv und belohnte sich mit dem Assist für den Siegtreffer. Note 2

Jatta: Brachte sein Tempo und seine Dynamik kaum auf den Platz. Im zweiten Durchgang etwas auffälliger, aber ohne Durchschlagskraft. Note 5

80. Königsdörffer: Hatte nach seiner Einwechslung keine auffällige Szene mehr.

Dompé: Sein Lauf geht weiter. Bereitete das 1:0 durch Muheim vor und war damit bei seinen letzten sechs Einsätzen immer an einem Tor direkt beteiligt. In der Offensive erneut sehr aktiv. Note 2,5

Németh: Stand erstmals überhaupt bei einem Liga-Spiel für den HSV in der Startelf. Ein Kopfball an die Latte im ersten Durchgang, ansonsten kam nicht viel. Nach der Pause fast gar nicht mehr zu sehen. Note 5

76. Glatzel: Verschleppte einige aussichtsreiche Konter, aber allein schon seine Präsenz öffnete Räume für die Kollegen.