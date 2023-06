Die Bundesliga ruft! Macht Reis am Montag sein letztes Spiel für den HSV?

Seinen 23. Geburtstag wird Ludovit Reis so schnell nicht vergessen – obwohl er es vermutlich gerne würde. Die Party, sie fiel gehörig ins Wasser. Stattdesssen setzte es eine 0:3-Pleite im Relegations-Hinspiel, der Niederländer erwischte an seinem Ehrentag dabei – wie so viele HSVer – einen gebrauchten Abend. Früh holte sich Reis die Gelbe Karte ab, verursachte danach noch den von Daniel Heuer Fernandes parierten Elfmeter.

Nach einer Stunde nahm Tim Walter seinen rot-gefährdeten Schützling runter, der seine Gala-Form des Frühjahrs nicht nachhaltig konservieren konnte. Dass er dennoch für Höheres bestimmt ist, daran wird auch sein im Herbst bis 2026 beim HSV verlängertes Arbeitspapier nichts ändern.

Ludovit Reis zieht es in die Bundesliga – auch ohne HSV

Es droht ein schmerzhafter Abschied. Reis zieht es in die Bundesliga, ob mit dem HSV oder ohne. Nur allzu gerne hätte der niederländische U21-Nationalspieler den Sprung ins Oberhaus mit der Raute auf der Brust geschafft – für festgeschriebene 7,5 bis acht Millionen Euro wird er jenen voraussichtlich in einem anderen Trikot machen.