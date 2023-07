Die Besonderheiten des neuen HSV-Trikots – und wer es schon tragen durfte

„HSV Forever and Ever“ – unter diesem Motto stellte der HSV am Freitagvormittag nicht nur das schon vorab publik gewordene neue Heimtrikot vor, das durch schwarze Nadelstreifen und blau-schwarze Ärmel besticht und ab sofort für 89,95 Euro erhältlich ist.

Sondern das dürfte auch das Motto der 150 Fans sein, die den HSV im Trainingslager begleiten und die den Profis fast zeitgleich mit der offiziellen Trikot-Vorstellung erstmals sehr nah kamen.

66 Minuten dauerte der erste Aufgalopp in St. Johann, das knackige Anschwitzen vor dem Test gegen Viktoria Pilsen (3:3). Von Sebastian Schonlau gab es nach der Einheit allerdings noch keine Autogramme für die Anhänger, weil der Kapitän wegen Wadenproblemen im Hotel „Kitzhof“ blieb, dort individuell im Kraftraum arbeitete. Auch beim Testspiel gegen Pilsen (3:3) stand Schonlau nicht im Kader – neben fünf anderen noch angeschlagenen Profis.

Muheim, Ambrosius, Németh, Bénes, Ramos und Heyer treten beim HSV kürzer

Miro Muheim (ohne Ball) sowie Stephan Ambrosius, András Németh und László Bénes (mit Ball) trainierten vormittags nur individuell, nach einer Spielform auf kleine Tore gesellte sich auch der noch von einem Schlüsselbein-Bruch gebremste Guilherme Ramos dazu. Moritz Heyer kickte wie Ramos zunächst im neutralen Leibchen mit, verließ den Platz am Ende der Einheit mit bandagiertem Knie und blieb am Abend ohne Einsatz, als seine Kollegen das neue Jersey einweihten.