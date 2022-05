DFB-Pokal: HSV freut sich auf Reise zu einem bayrischen Drittliga-Aufsteiger

Dritte Liga, Zweite Liga, Erste Liga, Zweite Liga, Erste Liga – so sah, gemessen an der Spielklasse des jeweiligen Gegners, der DFB-Pokal-Weg des HSV in 2021/2022 aus. Er führte anders als in der Relegation nicht bis nach Berlin, sondern „nur“ ins Halbfinale. Das 1:3 gegen den SC Freiburg vor einem ausverkauften Volksparkstadion war dennoch eines der Highlights der abgelaufenen Saison.

Um in der kommenden eine erneute Pokal-Wunder-Reise zu erleben, müssen die Rothosen zunächst einmal die Hürde SpVgg Bayreuth nehmen. Weltmeister Kevin Großkreutz loste dem HSV gestern den Drittliga-Aufsteiger aus Bayern als Erstrunden-Gegner zu.

HSV trifft in Pokal-Runde eins auf die SpVgg Bayreuth

Letztes Jahr lieferte Bayreuth in Runde eins Arminia Bielefeld einen großen Kampf, unterlag letztlich aber mit 3:6. Durch den jüngst erlangten Meistertitel in der Regionalliga Bayern hat sich die SpVgg zum zweiten Mal in Serie für den DFB-Pokal qualifiziert, nach einer starken Saison mit 93 Punkten kehrte die Mannschaft von Coach Timo Rost nach 32 Jahren wieder zurück in den Profifußball.

Die genaue Terminierung der Partie steht noch aus, die Erstrunden-Spiele finden vom 29. Juli bis 1. August und zwei Partien am 30./31. August 2022 statt.

„Der Pokal ist ein ganz besonderer Wettbewerb, mit einem ganz speziellen Reiz. Das haben wir in der vergangenen Saison mehrfach erlebt. Die schönen Erinnerungen daran sind noch frisch. Umso mehr freuen wir uns, dass es mit dem Spiel bei der SpVgg Bayreuth im Pokal wieder losgeht“, erklärte HSV-Trainer Tim Walter auf der Vereinswebsite.