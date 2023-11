Deutliches Zeichen im HSV-Training: Wer darf in der Derby-Abwehr ran?

So groß war die Auswahl in der Abwehr ​für HSV-Trainer Tim Walter schon lange nicht mehr. Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic hat seine Gelb-Sperre abgesessen. Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt ist nach seinem Muskelfaserriss wieder fit. Und selbst Kapitän Sebastian Schonlau (Waden-Verletzung) trainierte die ganze Woche mit der Mannschaft. Alles umbauen wird der HSV-Trainer deswegen aber wohl nicht.

Nur eine Handvoll HSV-Fans war beim Abschlusstraining vor dem Derby am Donnerstag im Volkspark dabei. Für die Profis ging es für knapp eine Stunde auf den Platz. Neben vielen Torabschlüssen gab es auch ein kleines Trainingsspiel. Auffällig: Walter ließ in der Abwehr Van der Brempt, Stephan Ambrosius, Guilherme Ramos und Miro Muheim zusammen in der Kette ran.

Wird so auch die HSV-Abwehr am Freitagabend im Derby aussehen? Die Tendenz scheint auf jeden Fall in die Richtung zu gehen, eine kleine Überraschung wäre es aber. Denn Ambrosius war zuletzt unter Walter eigentlich nur gesetzt, wenn es Ausfälle gab. Verdient hätte er sich den Derby-Einsatz aber allemal.