Es hat ein bisschen gedauert, doch nun sind die Termine endlich fix. Die DFL hat die Spieltage 26 bis 29 terminiert. Dazu gehört auch das Stadtderby. Der FC St. Pauli kommt am 21. April um 18.30 Uhr (Freitag) in den Volkspark. Damit findet das Duell gegen den Stadtnachbarn bereits zum sechsten Mal in Folge am Abend statt.

Ebenfalls Freitagabend spielt der HSV am 26. Spieltag (31. März) in Düsseldorf. Das sorgt bei vielen Fans allerdings für ungute Gefühle. Denn der Supporters Club (wird 30 Jahre alt) ruft zu Bus-Touren und einer großen HSV-Party in Düsseldorf auf.

Große Bustour nach Düsseldorf



Am 31. März spielen wir um 18.30 in Düsseldorf und rufen zu einer großen Bustour aus Hamburg und allen Regionen auf. Nach dem Spiel treffen wir uns in der Düsseldorfer Altstadt.

Weitere Infos folgen in den nächsten Tagen und Wochen.#nurderHSV pic.twitter.com/4bG0SXL19h — HSV Supporters Club (@hsv_sc) March 3, 2023

Durch die Ansetzung am Freitagabend (18.30 Uhr) haben viele Anhänger nun aber ein Problem. Wollen sie dabei sein, müssen sie sich aufgrund der längeren Anreise wohl den kompletten Freitag frei nehmen. Das war eigentlich anders geplant und gewünscht.

HSV spielt gegen St. Pauli, Düsseldorf und Lautern am Abend

Zwei weitere HSV-Termine: Das Heimspiel gegen Hannover steigt am Osterwochenende (Samstag, 8. April, 13 Uhr). In Kaiserlautern tritt der HSV am 15. April (Samstag, 20.30 Uhr) zum Top-Spiel an. Zum Kracher-Duell der beiden ehemaligen Bundesliga-Größen werden viele Hamburger auf dem Betzenberg erwartet.