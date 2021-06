Derby gegen St. Pauli: HSV-Trainer Hecking eröffnet die Psycho-Spiele

Nach dem Derby ist vor dem Derby. Wobei vergleichbar sind diese beiden Spiele eigentlich kaum. Während das 1:1 in Hannover ein Nord-Duell mit Freundschafts-Charakter ist, wird es nun in dieser Woche richtig heiß. Der FC St. Pauli kommt in den Volkspark. Es geht um die Stadtmeisterschaft. Sehr viel steht auf dem Spiel. Passend dazu, eröffnet HSV-Coach Dieter Hecking zum Start in die Derby-Woche direkt mal die Psycho-Spiele.

Aus sportlicher Sicht wird der HSV als klarer Favorit in das Stadt-Derby am Sonnabend (13 Uhr/Liveticker bei MOPO.de) im Volkspark gehen. Die Rothosen sind mit drei Siegen und einem Remis in diesem Jahr noch ungeschlagen, seit 20 Spieltagen steht das Team von Dieter Hecking ununterbrochen auf einem direkten Aufstiegsplatz. St. Pauli hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen (zwei Pleiten, zwei Remis). Abstiegskampf statt Aufstiegsträume – so sieht die Realität beim Kiezklub aus.

Hecking: Tabellenkonstellation spielt im Derby keine Rolle

„Derby ist immer Derby. Da geht es nicht darum, ob eine Mannschaft gerade eine gute Verfassung hat. Das sind Spiele, die aus dem normalen Liga-Alltag herauszunehmen sind“, sagt Hecking, der dann allerdings trotzdem direkt auf die aktuelle sportliche Situation beim Stadtnachbarn eingeht. „Was man sagen kann, St. Pauli hat Druck. Sie wollen sich von unten lösen. Sie haben es gegen Dresden nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Wir hatten ein paar Leute im Stadion, die haben gesagt, Pauli hätte das Spiel klar gewinnen müssen, weil Dresden einfach nicht gut war.“

Volkspark: Es geht auch um die Machtverhältnisse in Hamburg

Leo Östigard, Bakery Jatta, Tim Leibold und Sebastian Ohlsson (v.l.) WITTERS Foto:

St. Pauli hat den Druck? Kann man beim Blick auf die Tabelle so sehen. Doch das ist wohl nur die halbe Wahrheit. Einerseits werden auch für den HSV die Punkte in diesem Spiel mit Blick auf das Ziel Aufstieg extrem wichtig sein, auf der anderen Seite hat der HSV bereits das Hinspiel beim Stadt-Nachbarn verloren. Am Sonnabend geht es neben den Punkten im Ligabetrieb auch darum, die Machtverhältnisse in der Stadt wieder geradezurücken.

Joel Pohjanpalo setzt auf die große Derby-Revanche

„Es geht darum, wer ist der beste Verein in der Stadt. Das erste Spiel hat St. Pauli gewonnen. Jetzt müssen also wir gewinnen“, sagt Stürmer Joel Pohjanpalo. Eine klare Ansage, die durchaus auch ein bisschen Druck in den eigenen Reihen auslösen könnte. Hecking sieht es trotzdem erst mal gelassen. „Natürlich wollen wir das Derby jetzt gewinnen, nachdem wir das erste verloren haben. Trotzdem muss man mit der nötigen Sachlichkeit und Nüchternheit an ein solches Spiel herangehen“, sagt der 55-Jährige. Auch kleine Psycho-Spiele gehören im Vorfeld dazu. Genug Druck wird es am Sonnabend auf dem Platz letztlich für beide Mannschaft geben.