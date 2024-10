Wenn sich am Sonntag der Vorhang hebt, wird Robert Glatzel nur Zuschauer sein. Nach seiner am Mittwoch durchgeführten Operation muss der verletzte HSV-Angreifer am Fernseher verfolgen, wie sich seine Kollegen im Spitzenspiel gegen Magdeburg schlagen. Keine Frage wurde unter den HSV-Fans in den vergangenen Tagen so eifrig diskutiert wie diese: Kann Davie Selke Glatzel gleichwertig ersetzen? Oder wird der HSV auf seinem Weg nach oben nun jäh gestoppt? Am Sonntag folgt der erste Tag der Wahrheit. Und alle Augen sind dabei auf Selke gerichtet.