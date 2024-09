Der Plan steht: So geht es in der HSV-Torwartfrage weiter

Es war ein Torwartfehler, der dem HSV womöglich am Ende zwei Punkte gekostet hat. Beim 2:2 gegen Paderborn hatte Matheo Raab vor dem zweiten Gegentreffer der Gäste entscheidend gepatzt. Ein bitterer Moment für den 25-Jährigen, der nun seinen Platz im HSV-Tor wohl auch schon wieder los ist.

Nach dem Remis gegen Paderborn stand für die Stammspieler am Sonntag im Volkspark eine regenerative Einheit auf dem Programm. Nur die Ersatzspieler arbeiteten auf dem Platz. Daniel Heuer Fernandes war nicht dabei. Der Stammkeeper hatte schon vorher zusammen mit Reha-Coach Daniel Capel auf dem Rasen gearbeitet. In den kommenden Tagen soll er nun wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes stand Coach Steffen Baumgart zuletzt nicht zur Verfügung.

Heuer Fernandes steht kurz vor seinem HSV-Comeback

Zwei Spiele hatte „Ferro“ aufgrund einer Adduktorenzerrung zuletzt verpasst. Nun steht er kurz vor seinem Comeback. Der HSV-Plan: Beim nächsten Liga-Spiel am kommenden Sonntag bei Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) soll Heuer Fernandes nicht nur wieder dabei sein, sondern auch seinen Platz im HSV-Tor zurückbekommen.

Als letzte Hürde muss in den kommenden Tagen nur noch die problemlose Rückkehr in das Torwart- und Teamtraining genommen werden. Sollte der 31-Jährige den Schritt ohne Beschwerden schaffen, gibt es für Steffen Baumgart auch keinen Grund, ihn nicht direkt wieder in der Startelf aufzustellen.

Der HSV-Trainer hatte zuletzt betont, dass sich durch die kleinere Verletzung bei Heuer Fernandes erst mal nichts am Torwartranking verändern wird. Dafür hätte Raab ein paar mehr Spiele und dann auch überzeugende Leistungen gebraucht. Durch seinen Patzer gegen Paderborn hat er es Baumgart nun sogar ein bisschen leichter gemacht. Raab wird auf seine nächste Chance warten müssen.