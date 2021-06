Der nächste Neue: HSV holt weiteren Coach – für den Kopf!

Schon am zweiten Tag des Trainingslagers im österreichischen Bad Häring hat der HSV den nächsten Neuzugang präsentiert. Martin Daxl wird den Profis aber nicht auf dem Platz helfen, sondern soll abseits davon dafür sorgen, dass die Profis befreit aufspielen können.

Daxl von der Akademie „Davita Sports“ wird beim HSV als „Reflexionscoach“ einsteigen und den Spielern freiwillig als Gesprächspartner zur Seite gestellt. Fest angestellt wird der 60-Jährige bei den Hamburgern nicht.

„Da wo wir nachsteuern können“, sagt Trainer Daniel Thioune, „wo wir Dinge sehen, die ich als Trainer nicht abgreifen kann, Dinge die Leistungsoptimierung betreffen, ist es vielleicht gut, wenn einer von außen dazu kommt, eher als Partner für die Spieler, weniger für das Trainerteam, auch wenn wir im Austausch sind.“

Reflexionscoach Daxl schon im HSV-Trainingslager



Der 60-Jährige begutachtete am Dienstag in Bad Häring bereits die Trainingseinheit und soll die Mannschaft in den kommenden Tagen kennenlernen. Der Kontakt zu Daxl soll als Ansprechpartner und Schnittstelle für die Spieler erreichbar sein. „Die Frage ist immer, wie man auf etwas schaut: ob das Glas halbvoll oder halbleer ist. Vielleicht hat man da Momente, wo es eher leer erscheint, obwohl das totaler Schwachsinn ist“, sagt Thioune und skizziert damit das Aufgabenfeld des neuen Reflexionstrainers.

Daxl wirkte schon in Hoffenheim und Paderborn

Die Gespräche mit Daxl, der schon mit der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Paderborn zusammenarbeitete sind – das ist dem Trainer wichtig – freiwillig. „Es ist wie ein Buffet. Ich will niemandem etwas aufzwingen“, erklärt Thioune, der sich in Daxls Heimat im Münsterland drei Stunden lang mit dem neuen Teammitglied austauschte, um sicherzugehen, dass es passt. Tut es. Der HSV stellt sich breiter auf – auch abseits vom Spielfeld.