Er kam in der Hoffnung, sich „unbedingt“ weiterzuentwickeln, wurde bei seiner Verpflichtung im Juni 2022 von Jonas Boldt als Spieler mit „großem Potenzial“ angepriesen. Was folgte, waren jedoch harte zwölf Monate, in denen Filip Bilbija nicht einmal das schaffte, was er nun im Volksparkstadion nachholen will – und an dessen Ende er sich diesen Sommer schon wieder aus Hamburg verabschiedete. Aber das lag nicht am HSV. Warum? Das verriet Bilbija der MOPO – und sprach zudem über sein Verhältnis zu Tim Walter.