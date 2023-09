Der HSV hofft auf drei Comebacks gegen Düsseldorf

Beim Gastspiel in Osnabrück standen nur 19 Profis im HSV-Kader. Ein Platz blieb im Aufgebot ungenutzt, weil einfach zu viele Spieler verletzt fehlten. Mit Blick auf das kommende Heimspiel am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf soll sich das Bild wieder ändern. Der HSV hofft auf drei Comebacks.

Sebastian Schonlau hatte sich in Osnabrück erst am Spieltag abgemeldet. Die Wade machte mal wieder Probleme. Es ist die gleiche Stelle, die den Kapitän bereits in der Saisonvorbereitung und den ersten Spielen zum Aussetzen zwang.

HSV: Sebastian Schonlau soll gegen Düsseldorf dabei sein

Mit einem erneuten längeren Ausfall rechnet man beim HSV diesmal nicht. Am freien Sonntag ließ sich der Verteidiger im Volkspark pflegen. Gegen Düsseldorf soll er im besten Fall wieder dabei sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Magaths Urteil über Nagelsmann: „Wir können nur die Daumen drücken …“

Ähnlich sieht es bei Miro Muheim und Immanuel Pherai aus. Muheim konnte am Wochenende nach seiner Bänderzerrung und Kapselverletzung im Sprunggelenk wieder mit dem Ball trainieren. Im Laufe der Woche wird seine Rückkehr ins Teamtraining erwartet. Pherai (Zehenbruch) soll in den nächsten Tagen ebenfalls wieder einsteigen. Bei ihm ist es eine Schmerzfrage.