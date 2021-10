Über eine Stunde spielte der HSV gegen Düsseldorf in Überzahl. Nutzen konnte man das nicht. Ganz im Gegenteil. Die Hamburger kassierten mit einem Mann mehr auf dem Platz das 1:1.

Der HSV hat ein Überzahl-Problem. Zu sehen war das bereits in den Spielen in Aue, Bremen und gegen Sandhausen, als jeweils ein Gegenspieler vom Platz flog. Insgesamt spielte der HSV in den vergangenen fünf Spielen 136 Minuten in Überzahl – ohne dabei zu glänzen.

Für HSV-Trainer Walter wird es in Überzahl schwerer

Warum läuft es mit einem Mann mehr auf dem Platz nicht besser? Tim Walter sagt: „Es ist noch schwerer, weil die gegnerische Mannschaft enger zusammenrückt.“ Ein weiterer Grund: Das eigene Team investiert weniger, weil es denkt, es wird in Überzahl leichter. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, sollte man beim HSV so langsam begriffen haben.