Der HSV-Coup mit Hrubesch: Direkt zum Start muss er eine wichtige Entscheidung treffen

Mit diesem Paukenschlag rechnete wohl niemand. Immer mal wieder fühlte der HSV in den vergangenen Jahren bei Horst Hrubesch vor und versuchte der Vereins-Legende eine Rückkehr schmackhaft zu machen – nun sagte er zu. Der 69-Jährige ist ab sofort Nachwuchs-Direktor des Zweitligisten und kehrt zu seinem Herzensklub zurück, den er vor 37 Jahren noch als Spieler verließ.

So viele Glückwünsche erhielten sie im Volkspark schon lange nicht mehr. Um kurz vor zwölf verkündete der HSV am Freitag auf seiner Vereins-Homepage die Verpflichtung, die diesen Transfer-Sommer für viele Fans des Klubs mächtig aufwertete. Hrubesch, von 1978 bis 1983 Torjäger des HSV, stolzer dreifacher Deutscher Meister und Europacupsieger der Landesmeister, ist zurück. Als der Mann, der nun dem Jugendbereich eine Philosophie verschaffen und klar Schiff machen soll.

Hrubesch: „Der HSV war immer mein Verein“

Ein Coup, den sich in erster Linie HSV-Sportvorstand Jonas Boldt auf die Fahnen schreiben kann. „Ich bin von Jonas und seinem Team absolut überzeugt und habe mich zweifelsfrei dazu entschieden, bei der ganzheitlichen Neustrukturierung mitzuwirken“, ließ Hrubesch wissen. „Der HSV war und ist immer mein Verein. Im Bewusstsein der derzeitigen Situation werde ich versuchen, meinen Teil zur Verbesserung der sportlichen Gesamtsituation beizutragen.“ Und weiter: „Hier muss wieder mehr über Fußball gesprochen und daran gearbeitet werden.“

Hrubesch will genau da den Hebel ansetzen. Der frühere Trainer, der die U18 (2008) und U19 (2009) des DFB zu EM-Titeln führte und 2016 mit der Olympia-Auswahl in Brasilien Silber gewann, war eigentlich schon in Rente. „Ich habe in den vergangenen Jahren in regelmäßigen Abständen Kontakt zu Horst Hrubesch gehabt und mich mit ihm auch immer über Fußball und Entwicklungspotenziale unterhalten“, so Boldt. Über einen längeren Zeitraum fühlte er bei Hrubesch vor, doch lange überwog die Skepsis bei dem Routinier. In den vergangenen vier Wochen aber intensivierte Boldt den Kontakt und überzeugte Hrubesch. Nun gab der sein Jawort.

Hrubesch entscheidet über neuen U21-Coach des HSV

Was aber sind Hrubeschs Aufgaben? Die Klub-Ikone, die in Boostedt bei Neumünster wohnt, bezieht ein Büro im direkt an den Trainingsplätzen gelegenen HSV-Campus. Hrubesch ist zuständig für die gesamte Jugendarbeit, kann zum Beispiel auch ein einheitliches Spielsystem von der U21 bis in die jüngeren Jahrgänge festlegen. Er hat die volle Entscheidungsgewalt. Das gilt ab sofort. So wird Hrubesch auch über die Besetzung des Trainerpostens bei der U21 entscheiden, die einen Nachfolger für Hannes Drews (wird Assistent bei den Profis) braucht. In die Prozesse ist er seit Wochen eingebunden, so eng war die Verbindung zum HSV zuletzt.

Einen zeitlichen Rahmen, wie lange die Zusammenarbeit andauern soll, haben sich Hrubesch und der HSV nicht gesetzt. „Ich stehe so lange zur Verfügung, wie wir in diesem Team mit einer Zielsetzung und Fleiß vorangehen und ich auch Spaß daran habe“, ließ er wissen. Die Euphorie um das frühere Kopfball-Ungeheuer ist groß. Allerdings: Auch Hrubesch betritt Neuland und hat in dieser Position noch nicht gearbeitet.

Hrubesch tritt beim HSV in die Fußstapfen von Bernhard Peters

Beim HSV tritt er in die Fußstapfen von Bernhard Peters, der vor seiner Trennung im Herbst 2018 als Direktor Sport die Geschicke des HSV-Nachwuchses leitete. Klar, in die Bundesliga wird Hrubesch den HSV nicht schießen können. Mit seinen Entscheidungen soll er aber die Basis und Strukturen dafür schaffen, dass dem HSV-Nachwuchs auf Sicht deutlich mehr Talente entspringen als zuletzt.