Er wurde mit Rückenwind ins Wochenende geschickt. Nach der zum Wochenstart eingereichten Klage der Staatsanwaltschaft gegen Bakery Jatta wusste der HSV-Anhang, was gefragt ist. „Immer einer von uns – stark bleiben, Bakery“, prangte es am Freitag auf einem fast 20 Meter langen Spruchband, das Fans an den Trainingsplätzen im Volkspark befestigt hatten.