Der erste HSV-Härtefall der Saison: Wechselt Ambrosius noch?

Nach seinem Kreuzbandriss Ende April 2021 ist Stephan Ambrosius mittlerweile eigentlich wieder fit und voll belastbar. Beim Saison-Auftakt in Braunschweig war er am Sonntag trotzdem nicht dabei. Für den Innenverteidiger war kein Platz im Kader. Er ist Tim Walters erster Härtefall.

Nur 20 Profis dürfen an den Spieltagen jeweils im Kader sein. Beim HSV führt das dazu, dass nicht für alle fitten Spieler Platz im Aufgebot ist. Als prominentesten Namen erwischte es zum Zweitliga-Start nun Ambrosius.

Für den 23-Jährigen kein schöner Moment und ein erstes Zeichen, dass es für ihn in der kommenden Saison schwer werden könnte, auf Spielzeit beim HSV zu kommen. Das deutete sich in der Vergangenheit schon an. Beim HSV ist Ambrosius hinter Sebastian Schonlau, Mario Vuskovic und Jonas David nur die Nummer vier für die Innenverteidigung.

Karlsruhe ist an HSV-Profi Ambrosius interessiert

Er wird sich die Situation in den nächsten Wochen ganz sicher weiter genau anschauen. Bleibt er Walters erster Streichkandidat, ist sicherlich auch ein Wechsel nicht ausgeschlossen. Zuletzt gab es mit Karlsruhe bereits einen Interessenten.