Gut 15.000 Einwohner hat Sandhausen. Am Sonntag könnte die Gemeinde in der Kurpfalz aus allen Nähten platzen. HSV-Fans wollen den Ort einnehmen und mit ihrem Verein die Rückkehr in die Bundesliga feiern. Beim bereits abgestiegenen SVS sollte man aus sportlichen Gründen eigentlich etwas dagegen haben, den Hamburgern den Weg zu ebnen. Der Bürgermeister der Gemeinde verrät aber im Gespräch mit der MOPO, dass man den Fans des HSV durchaus behilflich sein könnte.

Die beschauliche, gut 15.000 Menschen eine Heimat bietende Gemeinde Sandhausen weiß, wie es ist, der Schauplatz großer Partys zu sein. Nicht von irgendwelchen, sondern von Aufstiegspartys anderer Klubs. Eine solche könnte der Kommune auch am Sonntag bevorstehen, wenn der HSV kommt. Und mit ihm bis zu 10.000 Fans, auf die man in der Kurpfalz vorbereitet ist.

„Wir freuen uns natürlich auf das Spiel unseres SV Sandhausen gegen den HSV sowie auf friedliche und fröhliche Gästefans“, erklärt Hakan Günes (29), Bürgermeister der Samtgemeinde Sandhausen, gegenüber der MOPO. „Mit der Austragung großer Sportereignisse haben wir in unserer Gemeinde inzwischen Erfahrung.“

Schalke 04 und Hannover 96 feierten schon in Sandhausen

Ende April 2022 etwa gewann der FC Schalke 04, begleitet von 10.000 Fans, am drittletzten Spieltag mit 2:1 beim SVS und machte damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Was voriges Jahr ausblieb, ereignete sich am 21. Mai 2017 im Hardwaldstadion: ein Platzsturm, nachdem Hannover 96 ein 1:1 in Sandhausen gereicht hatte, um am letzten Spieltag Platz zwei zu sichern – und damit vor den Augen von 9000 eskalierenden 96-Fans aufzusteigen.

Nun kommt also der HSV. Der Verein, der mit einem Sieg bei zeitgleichem Patzer von Heidenheim in Regensburg schon am Sonntag grenzenlos feiern könnte. „Ich bin sehr gespannt auf den Auftritt des Bundesliga-Urgesteins“, sagt Günes, der sich auf ein „hochklassiges Spiel“ freut. Und darauf, Gastgeber für die HSV-Fans zu sein. Um einen sicheren Ablauf des Spieltags zu gewährleisten, hat die Gemeinde mit Verein, Polizei, Rettungsdienst und Verkehrsverbund die nötigen Vorkehrungen getroffen.

HSV-Party? Das rät Sandhausen-Bürgermeister Günes

„Bei Heimspielen des SV Sandhausen wird generell die Hauptstraße im Bereich des BWT-Stadions voll gesperrt – so auch beim Spiel am Sonntag in der Zeit zwischen 12 und 18.30 Uhr“, erklärt Günes und verweist auf weiträumig ausgeschilderte Parkmöglichkeiten – auch in den Nachbarkommunen Nußloch, von wo aus es einen Shuttle-Bus-Service geben wird, und Walldorf, von wo das Stadion per Fuß erreichbar ist. HSV-Fans wird das Parken bei den „Sandhäuser Höfen“ ermöglicht, wenngleich Günes rät: „Wir empfehlen insbesondere den Gäste-Fans eine frühzeitige Anreise.“ Für einen reibungslosen Tag.

Das könnte Sie auch interessieren: Große Ehre! Fans schmeißen Party für gesperrten HSV-Profi Vuskovic

Der soll aus Sicht des HSV und seiner mitreisenden Anhänger mit der ganz großen Sause enden. Wo am besten gefeiert werden kann? „Rund ums Stadion sowie im Ortskern gibt es mehrere Einkehrmöglichkeiten, so dass die Fans mit Sicherheit das passende Angebot finden werden“, sagt Günes und verspricht: „Unsere Sandhäuserinnen und Sandhäuser werden unseren Gästefans bei der Auswahl sicherlich behilflich sein.“