„Das zeigt die Größe des Vereins“: HSV-Fans bringen Baumgart ins Schwärmen

Komplett ausverkauft wird das Volksparkstadion nicht sein, wenn der HSV am Samstag den SC Paderborn zum nächsten Heimspiel empfängt. Das liegt jedoch vor allem an den Gästen. Lediglich 1250 Fans aus Paderborn werden in Hamburg dabei sein. Ein paar freie Plätze werden damit vor allem im Gästeblock zu finden sein. Insgesamt rechnet der HSV mit rund 55.000 Zuschauern. Für Trainer Steffen Baumgart ist das alles andere als selbstverständlich.

Es ist eine ziemlich beeindruckende Serie. Der Auftritt gegen Paderborn wird für den HSV das 34. Heimspiel in Folge mit mehr als 50.000 Besuchern sein. Letztmals unter dieser Marke blieben die Hamburger vor über zwei Jahren beim Liga-Spiel gegen Düsseldorf. Damals (17. September 2022) waren „nur“ 49.616 Zuschauer im Volksparkstadion dabei.

„Im siebten Jahr in der Zweiten Liga zu sein und das Ding hier ist immer noch voll, alle fiebern mit und drücken die Daumen, das zeigt die Größe des Vereins und die Liebe der Anhänger für den Verein“, sagt Baumgart, der beim Blick auf die treue Unterstützung der HSV-Fans ins Schwärmen gerät. Auch wenn das Bild des nahezu komplett gefüllten Volksparkstadions bei den HSV-Heimspielen mittlerweile fast schon zur Normalität gehört, ist es für Baumgart ganz und gar nicht normal. Er genießt es jedes Mal von neuem.

Starke Heimbilanz – doch es gibt ein Paderborn-Problem

„Mit mir macht das jedes Wochenende etwas“, erzählt der HSV-Trainer. „Dass ich das machen und so etwas erleben darf, dafür stehe ich jeden Morgen auf. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich über solche Spiele, ich bin jemand, der das Ganze auch extrem liebt. Wenn dann von außen auch noch so viel Power kommt und ich unsere Jungs hinterm Tor sehe, das macht schon Spaß.“ Und es sorgt in der meisten Fällen dann auch für Erfolg.

Von den vergangenen 33 Heimspielen mit über 50.000 Zuschauern hat der HSV 22 gewonnen, in vier Duellen wurden die Punkte geteilt, sieben Spiele gingen verloren. Umgerechnet sind das 70 Punkte oder 2,12 Zähler im Schnitt pro Partie. Kleiner Haken an der Geschichte: Paderborn hat bislang drei Mal vor über 50.000 Zuschauern im Volkspark gegen den HSV gespielt. Zwei Siege und ein Remis holten dabei die Ostwestfalen. Wirklich beeindrucken lassen sie sich von der Kulisse in Hamburg also nicht. Ändert sich das am Samstag?