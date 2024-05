Dieser Auftritt hat Eindruck hinterlassen. Zu den Zuschauern beim Stadtderby am Freitagabend im Volksparkstadion gehörte auch David Jarolim. Die MOPO sprach hinterher mit dem ehemaligen HSV-Kapitän über den Auftritt gegen St. Pauli und auch über Trainer Steffen Baumgart – zu dem Jarolim eine ganz klare Meinung hat.

Von 2003 bis 2012 machte Jarolim für den HSV 344 Spiele (19 Tore, 44 Vorlagen, 103 Gelbe Karten). Kein anderer Profi stand in diesem Jahrtausend für die Hamburger häufiger auf dem Platz. Auch wenn er mittlerweile seit einigen Jahren in Prag lebt, ist die Verbundenheit zum Volkspark und dem HSV noch groß. Jarolim, der in Tschechien unter anderem als TV-Experte arbeitet, verfolgt alles ganz genau aus der Ferne. Nun schaute er gleich für ein paar Tage in seiner alten Heimat mal wieder vorbei.

Jarolim dreht mit TV-Team in Hamburg für die EM

Viel Zeit, um die Stadt zu genießen, hatte Jarolim nicht. Er war in Hamburg mit einem tschechischen TV-Team unterwegs, um Beiträge für die anstehende EM im Sommer vorzubereiten. Dann werden seine Tschechen nicht nur in Hamburg spielen, sondern hier auch wohnen. Gedreht wurde nun unter anderem im Hafen, auf der Reeperbahn und natürlich auch im Volkspark. Das Derby war das Highlight der Reise.

David Jarolim spielte von 2003 bis 2012 für den HSV. Für das Stadtderby schaute er nun mal wieder im Volksparkstadion vorbei. imago/Jan Huebner

„Ich verfolge den HSV regelmäßig und weiß, dass die Fans immer da sind. Es hat mich also nicht wirklich gewundert, dass beim Derby jetzt so eine Stimmung und Atmosphäre war. Das hat Champions League-Niveau“, meint Jarolim, der auch spielerisch vom Auftritt des HSV überzeugt war. „Es war ein verdienter Sieg.“

Trainerwechsel beim HSV hält Jarolim für „Blödsinn“

Einen ordentlichen Anteil hat für ihn daran Trainer Steffen Baumgart. „Mit gefällt es, wie Baumgart spielen lässt. Er hat beim HSV bislang wenig Zeit gehabt. Da konnte er nicht viel machen“, sagt Jarolim, der einen erneuten Trainerwechsel im Sommer nicht nachvollziehen könnte: „Das wäre Blödsinn. Ich glaube an Baumgart und hätte mit ihm für die neue Saison ein gutes Gefühl.“

Dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Saison wieder nicht für den Aufstieg reichen wird, macht Jarolim auf der anderen Seite aber auch „traurig“. Der Ex-Kapitän fasst das Dilemma zusammen: „Man muss nur die letzten beiden Heimspiele gegen Kiel und St. Pauli sehen. Beide waren nicht besser als der HSV, aber beide steigen wahrscheinlich auf. Das Problem ist einfach die Stabilität und Konstanz. Das hat beim HSV in der Zweiten Liga über eine ganze Saison gesehen bislang leider immer gefehlt.“