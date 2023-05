„Das schönste Erlebnis“: Walter will beim HSV Geschichte schreiben

Seit 2006 arbeitet Tim Walter bereits als Fußballtrainer. Zunächst war er als Nachwuchscoach beim Karlsruher SC und beim FC Bayern München tätig. Danach ging es für ihn in der Zweiten Liga in Kiel, Stuttgart und Hamburg weiter. Als größter Erfolg in seiner Trainerlaufbahn steht bislang der Gewinn der B-Junioren-Meisterschaft mit der U17 des FC Bayern. Nun will Walter mit dem HSV eine neue Erfolgsgeschichte schreiben.

Wäre der Aufstieg mit dem HSV für Walter der größte Erfolg seiner Karriere? Diese Frage wurde dem 47-Jährigen unter anderem vor dem Saisonfinale an diesem Wochenende gestellt. „Zumindest das schönste Erlebnis“, antwortete Walter zunächst etwas zurückhaltend, um sich nach einer kurzen Denkpause dann doch festzulegen. „Definitiv, ja.“

HSV-Coach Walter denkt nicht an die Vergangenheit

Walter, der die Relegation klar ablehnt, will Geschichte schreiben. Mit dem HSV und auch ganz persönlich. Die nächste Hürde wartet dabei nun erst mal in Sandhausen.

Von drei Spielen mit Kiel, Stuttgart und dem HSV hat Walter dort bislang keines gewinnen können. Er meint: „Das war alles. Jetzt fahren wir dahin, haben volle Energie und wollen gewinnen.“