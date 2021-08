Beim HSV waren sie nicht mehr gewollt und wurden nach und nach aussortiert. Doch bei ihren neuen Vereinen geht es nun für sie wieder aufwärts. Zu beobachten ist diese Entwicklung aktuell bei den ehemaligen HSV-Angreifern Bobby Wood, Lukas Hinterseer und Khaled Narey. Alle überzeugten zuletzt als Torjäger. Es ist das neue Glück der Ex-HSV-Stürmer.

Dass es in Hamburg beim HSV manchmal nicht so einfach ist, ist bekannt. Stimmt die Leistung nicht, gibt es schnell Kritik von allen Seiten. Das kann für den einen oder anderen Spieler schon mal zur Belastung werden. Die Trennung ist in diesem Fall dann oft auch eine Befreiung. So sieht es offenbar auch bei dem Trio Wood, Hinterseer und Narey aus.

Hinterseer ist wieder Stammspieler und Torjäger

Auf drei Treffer hatte es Hinterseer im Kalenderjahr 2020 bei 17 HSV-Einsätzen gebracht. Der Torjäger hatte sich damit in Hamburg vom Stammspieler zum Bankdrücker entwickelt. Im Januar 2021 folgte die Trennung. Der Österreicher wechselte für eine Ablösesumme von 300.000 Euro zum südkoreanischen Erstligisten Ulsan Hyundai. Dort ist er mittlerweile wieder klarer Stammspieler. Bei zehn der letzten zwölf Liga-Spielen stand Hinterseer in der Startelf. Und auch seine Tor-Ausbeute passt wieder. In bislang 24 Pflichtspiel-Einsätzen für Ulsan erzielte der 30-jährige Angreifer neun Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Wood beendet in den USA seinen Tor-Streik

Ähnlich sieht es bei Wood aus. Im April war der Vertrag des US-Stürmers im Volkspark aufgelöst worden. Er wechselte zu Real Salt Lake in die Major League Soccer. Bei zwölf Liga-Spielen kam er bislang in den USA zum Einsatz. Zwei Tore und eine Vorlage stehen für ihn dabei in der Statistik. Das klingt erst mal nicht nach besonders viel, ist aber trotzdem im Vergleich zu seinen letzten HSV-Zahlen ein klarer Schritt nach vorne. Zur Erinnerung: In Hamburg brachte es Wood in der vergangenen Saison (16 Einsätze) nur auf einen Treffer. Zwei Tore in einer Spielzeit hatte Wood zuletzt für den HSV in der Saison 2017/18 erzielt. Da spielte der HSV noch in der Bundesliga – entsprechend lang ist es her.

Narey legt einen Top-Start in Düsseldorf hin

Und dann ist da auch noch Narey. Der Vertrag des 26-jährigen Offensivspielers war in diesem Sommer im Volkspark vorzeitig aufgelöst worden. Narey wechselte wenig später zu Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf und legte dort einen echten Traumstart hin. Für den HSV hatte er in seinen letzten 25 Liga-Spielen nur einen Treffer (keine Vorlage) erzielt, für Düsseldorf sorgte Narey nun an den ersten vier Spieltagen direkt für zwei Treffer und eine Tor-Vorlage.