Mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelte Marcell Jansen am Abend des 5. März 2014 bei einem Länderspiel in Stuttgart vom Feld. Bis heute hat nie wieder ein Hamburger für Deutschlands A-Nationalmannschaft gespielt. In der MOPO erinnert sich Jansen an den historischen Tag – und wünscht sich, bald wieder mehr HSV-Spieler im DFB-Dress zu sehen.