Ohne Heidenheim geht nichts. Wenn der HSV am Sonntag direkt aufsteigen will, braucht er einen Patzer seines Konkurrenten, der zeitgleich in Regensburg antritt. Der FCH geht als klarer Favorit in die Partie, steht vor seinem ersten Aufstieg in die Bundesliga. Da könnte man schon mal nervös werden, oder? Die MOPO sprach vorab mit Trainer Frank Schmidt – auch über die Stichelei von HSV-Legende Jimmy Hartwig. Und über eine Sache, die ihm „bumsegal“ ist.