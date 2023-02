Das hatte er sich anders vorgestellt: So lief Leibolds USA-Debüt

Dieses Debüt lief ganz sicher nicht so, wie es sich Tim Leibold erhofft hatte. In der Nacht auf Dienstag startete der ehemalige HSV-Kapitän mit Sporting Kansas City in die neue MLS-Saison. Für Leibold und Kansas City gab es zum Auftakt bei den Portland Timbers eine 0:1-Niederlage.

Der Ex-Hamburger verfolgte den Großteil der Partie und auch das Gegentor (6., Juan Mosquera) von der Bank aus. Erst in der 73. Minute wurde Leibold eingewechselt. Für die Wende konnte der 29-Jährige nicht mehr sorgen.

Ex-HSV-Profi Leibold erhält trotzdem Lob vom US-Coach

Ein Lob bekam er trotzdem hinterher von Trainer Peter Vermes. „Ich denke, dass die Jungs, die eingewechselt wurden, einen echten Einfluss hatten. Sie waren energisch und hatten mit Sicherheit eine Wirkung“, so der Kansas City-Coach.

Für Leibold womöglich ein Hinweis, dass er beim nächsten Auftritt mehr Spielzeit bekommen wird. Am Sonntag geht es mit dem Auswärtsspiel bei den Colorado Rapids weiter.