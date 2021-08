Das hat er mit Hrubesch gemeinsam: Terodde schreibt HSV-Geschichte

„Ich bin von ihm absolut überzeugt. Er wird nochmal Gas geben und ich glaube auch, dass er noch Tore machen wird.“ Das hatte Horst Hrubesch über Simon Terodde vor dem Nürnberg-Spiel gesagt. Die entsprechenden Taten des Angreifers folgten prompt. Beim 5:2 traf er doppelt. Es war ein historischer Moment.

Für Terodde waren es gegen Nürnberg die Saisontore Nummer 22 und 23. Die Torschützenliste der Zweiten Liga führt er wieder alleine an. Noch zwei Spiele bleiben ihm, um die persönliche Ausbeute weiter zu verbessern. In die HSV-Geschichtsbücher hat es der 33-Jährige schon geschafft.

Terodde holt mit seinen Toren HSV-Legende Barbarez ein

23 Liga-Tore in einer Saison, das war in diesem Jahrtausend noch keinem anderen HSV-Angreifer geglückt. Den Rekord hielt bislang Sergej Barbarez mit seinen 22 Treffern in der Saison 2000/01. Klar, damals spielte der HSV noch in der Ersten Liga. Dass es allerdings auch in Liga zwei nichts geschenkt gibt, haben die Hamburger in den letzten drei Jahren erlebt. Außergewöhnlich ist Teroddes Tor-Quote allemal.

Das könnte Sie auch interessieren: DFL schenkt HSV-Stürmer Meißner seinen Premieren-Treffer

Was ist für Terodde an den letzten beiden Spieltagen noch möglich? Seinen persönlichen Tor-Rekord von 29 Treffern aus der Saison 2018/19 mit Köln wird er wohl kaum überbieten und auch die nächste Bestmarke eines HSV-Stürmers wird schwer zu erreichen sein.

Mehr als 23 Liga-Tore hat beim HSV zuletzt Hrubesch in einer Saison erzielt

Der letzte HSV-Angreifer, der über 23 Liga-Tore in einer Saison erzielt hat, war Teroddes jetziger Trainer Horst Hrubesch. In der Saison 1981/82 sorgte er für 27 Treffer in einer Spielzeit. Fast 40 Jahre ist das mittlerweile schon her.

Fest steht schon jetzt: Wenn Terodde den HSV im Sommer Richtung Schalke verlässt, verlieren die Hamburger einen Torjäger, wie es ihn an der Elbe lange nicht mehr gab. Das weiß und sieht nicht nur Hrubesch.