Ein großartiger Saisonstart, dann eine monatelange Phase mit Heim-Höhen und Auswärts-Tiefen, letztlich aber der versöhnliche Jahresabschluss mit dem 2:0 in Nürnberg – der HSV hat eine unruhige Hinrunde hinter sich, besitzt aber weiterhin alle Chancen, nach sechs Jahren endlich in die Bundesliga zurückzukehren. Ein Auf und Ab der Leistungen, das sich auch im MOPO-Halbjahreszeugnis ausdrückt. Letztlich liegen verdientermaßen drei Profis vorn, die auf ihre Weise Maßstäbe setzten.

Ein großartiger Saisonstart, dann eine monatelange Phase mit Heim-Höhen und Auswärts-Tiefen, letztlich aber der versöhnliche Jahresabschluss mit dem 2:0 in Nürnberg – der HSV hat eine unruhige Hinrunde hinter sich, besitzt aber weiterhin alle Chancen, nach sechs Jahren endlich in die Bundesliga zurückzukehren. Ein Auf und Ab der Leistungen, das sich auch im MOPO-Halbjahreszeugnis ausdrückt. Letztlich liegen verdientermaßen drei Profis vorn, die auf ihre Weise Maßstäbe setzten.

Nimmt man die von der MOPO vergebenen Noten als Grundlage, sind Robert Glatzel, Stephan Ambrosius und László Bénes die besten drei HSV-Profis der Hinrunde. Ein Trio, das sich besondere Meriten verdiente.

HSV-Noten: Glatzel vor Bénes und Ambrosius

Glatzel (Notenschnitt 3,0/17 Einsätze) ist in Sachen Torgarantie das Maß aller Dinge. Mit zwölf Treffern führt der 29-Jährige die Schützenliste der Liga an, kommt in zweieinhalb HSV-Jahren auf bärenstarke 53 Tore in 85 Pflichtspielen. In den vergangenen Spielzeiten traf er erst 22 und dann 19 Mal, schraubt nun an einem neuen persönlichen Rekord.

Den hat Bénes, im MOPO-Ranking mit einem Schnitt von 3,17 (16 Einsätze), schon jetzt geknackt. Satte zehn Mal traf der offensive Mittelfeldmann bereits in Liga (acht) und Pokal (zwei), niemals zuvor in seiner Karriere war der Slowake auch nur im Ansatz so erfolgreich. Als Krönung kommt die Qualifikation für die EM im kommenden Jahr hinzu.

Noch einen Tick besser (3,11) als Bénes war Ambrosius. Der Abwehrmann – der als Innenverteidiger Nummer vier in die Saison startete – kommt zwar nur auf neun benotete Partien. Doch am Ende kam auch Tim Walter, der eigentlich andere Spielertypen bevorzugt, nicht umhin, Ambrosius’ erkennbar gute Entwicklung zu belohnen. Zum Ende der Hinrunde war der 25-Jährige, der sogar in Ghanas Nationalteam debütierte, Stammspieler und hofft nun auf seine Teilnahme am Afrika-Cup (ab 13.1.).

Das könnte Sie auch interessieren: Warum ein Winter-Transfer für den HSV so schwierig ist

Drei Profis, drei Erfolgsgeschichten. Und dennoch: Auch die MOPO-Noten verdeutlichen, dass in der Rückrunde bei wohl allen HSV-Profis noch Luft nach oben bleibt …

Die MOPO-Durchschnittsnoten im Überblick