Das gelang nur Branko Zebec: Walter jagt einen 43 Jahre alten HSV-Rekord

Seiner Stimme war das späte Siegtor durch Ransford Königsdörffer beim 2:1-Auswärtssieg in Hannover nicht unbedingt zuträglich. Das war HSV-Trainer Tim Walter am Freitagabend aber völlig schnuppe. Der fünfte Ligasieg in Folge, er schmeckte nicht nur wegen seiner Dramatik besonders süß. Wer Walter aber kennt dürfte wissen, dass dieser bereits die nächste Aufgabe im Blick hat – und einen Rekord.

Fünf Ligasiege in Folge hatte Walter schon zum Ablauf der Vorsaison geschafft, nimmt man den 2:0-Auftaktsieg in Braunschweig noch dazu, sind es saisonübergreifend sogar sechs gewonnene Spiele in Folge. Dieses Kunststück innerhalb einer Spielzeit hinzulegen gelang zuletzt einer Ikone der HSV-Geschichte.

HSV: Tim Walter jagt Uralt-Rekord von Branko Zebec

Der große Branko Zebec (✝ 59) saß an der Seitenlinie, als die Hamburger in der Saison 1978/79 zwischen dem 27. und 32. Spieltag sechsmal in Folge jubelten – und am Ende die Meisterschaft feierten.

Eine Nummer kleiner und eine Liga tiefer will Walter am Wochenende gegen Kaiserslautern zumindest in der Statistik mit Zebec gleichziehen. Sieben Ligasiege am Stück gab es für den HSV noch nie – dazu müsste einem Dreier gegen Kaiserslautern noch einer folgen: im Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Zukunftsmusik.