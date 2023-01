Mit Matheo Raab, Ransford Königsdörffer, Filip Bilbija und László Bénes hat der HSV in diesem Sommer bislang vier neue Spieler verpflichtet. Beendet ist die Einkaufstour damit noch nicht. Zumindest ein weiterer Stürmer soll unbedingt kommen. Mindestens zwei Kandidaten gibt es, wobei einer wahrscheinlicher ist.

Mit Robert Glatzel haben die Hamburger den aktuell wahrscheinlich besten Stürmer der Zweiten Liga im Kader. Seine Klasse stellte der 28-jährige Angreifer direkt beim Saisonstart in Braunschweig mit einem Doppelpack erneut unter Beweis.

MOPO

Drei Torschüsse reichten Glatzel, um seine beiden Treffer bei der Eintracht zu erzielen. Diese Quote wird er kaum halten können. Denn die Auftaktpartie hat auch gezeigt, dass die Gegner Glatzel in dieser Saison besonders im Auge haben. Oft wurde der HSV-Angreifer gleich von zwei Gegenspieler gedeckt. Er brachte es im kompletten Spiel nur auf 16 Ballkontakte.

Was macht der HSV bei einer Glatzel-Verletzung?

Mit einem weiteren Top-Angreifer im Team hätte man darauf reagieren können. Er hätte für mehr Freiräume sorgen und das HSV-Spiel im Angriff gleichzeitig auch etwas unberechenbarer machen können. Dies ist ein Grund, warum der HSV im Sturm unbedingt den Kader noch verstärken will. Ein zweite wichtige Frage, die man sich intern stellt, ist: Was passiert, wenn sich Glatzel mal verletzten sollte? Für diesen Fall hätten die Hamburger kaum Alternativen im Team. Das soll nun möglichst schnell geändert werden.

Verstärkung für den Angriff steht aktuell ganz oben auf der Einkaufsliste der Hamburger. Sportvorstand Jonas Boldt ist gefragt. Unabhängig davon, ob es im Laufe des Sommers noch mal eine Millionen-Nachzahlung für Amadou Onana geben wird, sondiert er den Markt. So richtig festgelegt auf einen Kandidaten hat man sich beim HSV aber noch nicht.

Genuas De Luca ist weiterhin ein HSV-Kandidat

Der 24-jährige Italiener Manuel De Luca (Sampdoria Genua) steht nach MOPO-Informationen weiterhin auf der HSV-Liste. Gedankenspiele gab es zudem im Volkspark auch schon über Leverkusens Joel Pohjanpalo, der bereits in der Rückrunde der Saison 2019/20 für die Hamburger spielte.

Bei dem Finnen (hat nur noch ein Jahr Vertrag in Leverkusen) wäre allerdings nur ein Kauf möglich – das wiederum wäre aktuell für den HSV kaum finanzierbar.