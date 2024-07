Darum wechselt HSV-Torschützenkönig Tom Sanne nach Hannover

Am Sonntag (15 Uhr) startet die U21 des HSV mit dem Gastspiel beim Bremer SV in die neue Regionalliga-Saison. Wie bei den Profis, für die fünf Tage später der Zweitliga-Auftakt in Köln auf dem Programm steht, wird auch beim Nachwuchs der Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit fehlen. Anders als Robert Glatzel, der den Saisonstart angeschlagen verpassen wird, hat sich Tom Sanne allerdings dazu entschieden, womöglich nie wieder für die Hamburger aufzulaufen.

Im Team von Steffen Baumgart spielte Sanne mit Blick auf die neue Saison keine Rolle. Eine weitere Spielzeit in der Regionalliga Nord passte dem 20-Jährigen jedoch auch nicht in die Karriere-Planung.

Die Konsequenz: Er wechselt in die Dritte Liga. Dorthin ist gerade die U23 von Hannover 96 aufgestiegen. Der HSV-Stürmer gehört seit diesem Wochenende zur neuen Drittliga-Mannschaft der Niedersachsen.

Herzlich willkommen, Tom #Sanne!



Der Stürmer kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom HSV in die #96Akademie zur #96U23. Danach gibt es für den Torschützenkönig der letzten Regionalliga-Nord-Saison eine Kaufoption. ⤵️#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️https://t.co/NYp0kRr0rT — 96-Akademie (@96Akademie) July 27, 2024

„Natürlich ist mir die unfassbar starke Entwicklung im Nachwuchsbereich von Hannover 96 nicht verborgen geblieben und ich habe große Lust auf die Saison mit dieser jungen, offensiv ausgerichteten Mannschaft. Ich freue mich über die Chance, mich auf Drittliganiveau zu beweisen“, sagt Sanne, der zunächst für eine Spielzeit ausgeliehen wird. Danach besitzt Hannover eine Kaufoption.

96-Sportchef Marcus Mann meint: „Mit Tom Sanne haben wir einen hochveranlagten Stürmer für unsere U23 gewonnen. Für ihn ist es der richtige Zeitpunkt, in der 3. Liga seinen nächsten Schritt zu machen. Das Offensivspiel unserer U23 wird er definitiv bereichern.“

Beim HSV gab es für Sanne nur zwei Profi-Einsätze

Mit 24 Treffern in 32 Spiele war Sanne in der zurückliegende Saison Torschützenkönig in der Regionalliga Nord geworden. Die Tür zu den HSV-Profis öffnete sich dadurch für ihn jedoch nicht. Es ist über ein Jahr her, dass er letztmals für die erste Mannschaft in Hamburg im Kader stand. Seine einzigen beiden Zweitliga-Einsätze für den HSV hatte Sanne im Herbst 2022. Damals war er noch Amateur und glänzte direkt als Torschütze.

Im Sommer 2023 unterschrieb er seinen ersten Profi-Vertrag in Hamburg. Spielen durfte er danach jedoch nur noch in der vierten Liga.

Dritte Liga soll für Sanne der „ideale nächste Schritt“ sein

In drei Jahren beim HSV hat Sanne vor allem seine Fußstapfen im Nachwuchs hinterlassen. Für die U19 erzielte er in 28 Spielen 24 Tore, für die U21 waren es bei insgesamt 56 Auftritten 31 Treffer. „Tom hat in seinen ersten beiden Jahren im Herrenbereich mit unserer U21 viel Spielpraxis in der Regionalliga gesammelt. Für ihn und seine Entwicklung ist der Wechsel in die 3. Liga nun der ideale nächste Schritt“, sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa, der dem Stürmer viel Erfolg wünscht und für die Zukunft im „engen Austausch“ bleiben will.

Ob Sanne noch mal als HSV-Spieler zurück nach Hamburg kommt, wird nun vor allem auch an ihm selbst liegen. Sollte er sich bei Hannover II in der Dritten Liga durchsetzen, dürfte auch der Weg weiter nach oben bei den Niedersachsen frei für ihn sein.

Das erste Pflichtspiel-Einsatz im 96-Trikot wartet auf Sanne, der am Samstag direkt in einem Testspiel gegen Cottbus für 96 traf, am 3. August. Dann steht der Drittliga-Auftakt mit dem Gastspiel in Aue auf dem Programm.