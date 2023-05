Darum freut sich der ganze HSV für den Torschützen Bilbija

Plötzlich konnte er sich vor Gratulanten kaum retten. Alle HSV-Profis stürmten in der 82. Minute auf Filip Bilbija zu, um ihn zu liebkosen. Kaum im Spiel hatte der 23-Jährige zum 5:1 getroffen. Sein erster Treffer für die HSV-Profis, noch dazu nach unglaublich schweren Monaten.

Ein wenig musste er noch zittern, nachdem die ursprüngliche Abseitsstellung dann aber doch vom VAR kassiert wurde. „Umso schöner, dass das Tor dann gezählt hat“, so der glückliche Schütze. „Man freut sich immer, ein Tor zu schießen. Ich habe lange gewartet, es hat sich schön angefühlt.“

Balsam auf Bilbijas Seele, der zuvor seit Mitte November nur eine einzige Minute in Liga zwei ran durfte.

„Ich habe es mir angeeignet, die Ruhe zu bewahren“, sagte Bilbija. „Früher oder später zahlt sich das aus.“

Trainer Tim Walter freute sich mit: „Er hat sich belohnt.“ Für Bilbija, der vor der Saison aus Ingolstadt zum HSV kam, ein kleiner, neuer Anfang.