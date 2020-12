Darmstadt – HSV 1:2: Doppelpack! Terodde schießt Hamburg zum Last-Minute-Sieg

Der HSV hat die Serie von zuletzt fünf sieglosen Spielen in Folge durchbrochen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune siegte beim SV Darmstadt 98 mit 2:1 (0:0) und konnte nach drei Niederlagen damit wieder drei Punkte einfahren. Simon Terodde (71./87.) erzielte beide Treffer für den HSV, Tobias Kempe (78.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich markiert. Patrick Herrmann (74.) musste zudem mit Gelb-Rot vom Feld.

Zu Beginn taten sich die beiden Teams schwer in der Partie, die Corona-bedingt ohne Zuschauer am Böllenfalltor ausgetragen werden musste. Vieles spielte sich im Mittelfeld ab, der Spielfluss litt unter zahlreichen Zweikämpfen und vielen Pfiffen.

In einer ereignisarmen Begegnung hatte der Ex-Hamburger Patrick Pfeiffer die beste Gelegenheit, als er das Tor nach einem Eckstoß von der linken Seite nur knapp verfehlte (34.). Es blieb das einzige Highlight vor dem Seitenwechsel.

Auch nach der Pause dauerte es eine Weile, bis das Spiel ins Rollen kam. Der HSV wurde aber zunehmend besser und erhöhte den Druck auf die Darmstädter Hintermannschaft, sodass die Führung nur noch eine logische Folge war.

Und sie fiel schließlich per Elfmeter: Nach einem Handspiel von Serdar Dursun scheiterte Simon Terodde zunächst noch an Torhüter Marcel Schuhen, verwandelte dann jedoch den Nachschuss zum verdienten 1:0 (71.).

Wenige Minuten später schwächte sich Darmstadt selbst, als Patrick Herrmann seine zweite Gelbe Karte sah. In der 74. Minute musste er mit Gelb-Rot frühzeitig unter die Dusche – doch die Gastgeber ließen sich davon keineswegs beeindrucken und trafen kurze Zeit danach zum Ausgleich. Tobias Kempe erzielte aus der Distanz sehenswert das 1:1 (78.).

Die Hamburger kamen allerdings kurz vor dem Ende zurück und hatten das letzte Wort in einer turbulenten Schlussphase. Nach einer Hereingabe von Tim Leibold von der linken Seite stellte Terodde in der 87. Minute die Führung wieder her und traf zum 2:1-Siegtreffer für den HSV.



Mit dem Sieg beenden die Hamburger nicht nur den Negativlauf von drei Niederlagen in Folge, sondern sammeln auch wichtige drei Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Dort thronen Holstein Kiel (22 Punkte) und Greuther Fürth (21) jetzt nur noch knapp vor Bochum und dem HSV (jeweils 20). Darmstadt hingegen bleibt mit zwölf Zählern auf dem 14. Platz stecken.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90.+3 Min Berko steckt noch einmal auf Kempe durch, doch Ulreich ist zur Stelle. Es gibt nochmal Ecke für die Gastgeber, die bringt aber nichts ein.

90.+2 Min Noch ein Wechsel bei Hamburg: Jung kommt für Doppeltorschütze Terodde.

90.+1 Min Drei Minuten werden nachgespielt. Durchbricht der HSV die Sieglos-Serie?

90. Min Beim HSV kommt Kinsombi nochmal ein paar Minuten aufs Feld, Dudziak macht Platz.

89. Min Nach einem Foulspiel in der Hamburger Hälfte geraten Holland und Narey aneinander. Der Darmstädter sieht für sein Foul die Gelbe Karte.

88. Min Die Schlussphase wird nun hektisch. Darmstadt-Trainer Anfang sieht wegen heftigen Reklamierens nun die Gelbe Karte.

87. Min Ist das die Vorentscheidung? Terodde stellt die Führung wieder her! Leibold bringt die Flanke von der linken Seite halbhoch in die Mitte, wo Terodde am kurzen Pfosten richtig steht und die Kugel mit dem rechten Außenrist ins Tor verlängert. 2:1 für die Hamburger!

87. Min Tor für den HSV! Terodde macht das 2:1!

85. Min Auch Darmstadt tauscht im Angriff noch einmal durch: Honsak ersetzt Dursun.

84. Min Der HSV wechselt doppelt und setzt auf Offensive: Wood und Jatta sind neu dabei, dafür verlassen Wintzheimer und Vagnoman das Feld.

82. Min Die Schlussphase läuft – und sie verspricht Spannung. Nachdem die Partie lange Zeit ohne Höhepunkte blieb, überschlagen sich hier nun beinahe die Ereignisse.

80. Min Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff ist auf einmal alles wieder offen. Der HSV hatte das Spiel eigentlich im Griff, ging in Führung und dann sogar in Überzahl – doch nun sorgt Kempe noch einmal für eine spannende Schlussphase.

78. Min Ausgleich für die Gastgeber! Wenige Augenblicke nach der Gelb-Roten Karte gleicht Darmstadt zum 1:1 aus. Berko flankt den Ball von der linken Seite in die Mitte, wo Kempe die Hereingabe direkt abnimmt und technisch anspruchsvoll rechts unten im Tor platziert. Ulreich ist ohne Chance.

78. Min Tor für Darmstadt! Kempe trifft zum Ausgleich!

76. Min Jetzt wird es schwer für die Hausherren, hier noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Nur wenige Minuten nach dem Rückstand gibt es nun den nächsten Rückschlag – die Gelb-Rote Karte.

74. Min Platzverweis gegen Herrmann! Im Mittelfeld kommt er zu spät gegen Dudziak und sieht dafür seine zweite Gelbe Karte. Darmstadt liegt zurück – und ist jetzt nur noch zu zehnt!

73. Min Die Führung hatte sich in den vergangenen Minuten angedeutet und ist inzwischen nicht unverdient. Jetzt gilt es für den HSV, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

71. Min Mit seinem zehnten Saisontor führt Terodde nun auch die Torjägerliste wieder alleine an, in der Heidenheims Kühlwetter zwischenzeitlich mit dessen neunten Treffer gleichgezogen hatte.

70. Min Schuhen pariert den Elfmeter von Terodde, wehrt ihn aber in die Mitte ab. Dort darf Terodde noch einmal zum Nachschuss ansetzen und schiebt den zweiten Versuch aus kurzer Distanz ein.

70. Min Tor für den HSV! Terodde trifft zum 1:0!

70. Min Terodde nimmt sich der Sache an.

69. Min Elfmeter für den HSV! Nach einer Freistoßflanke von Hunt bekommt Dursun den Ball oberhalb des Kopfes an die Hand. Die Entscheidung ist richtig.

67. Min Der HSV setzt die Abwehr der Darmstädter nun extrem unter Druck und wird viel offensiver als bislang in diesem Spiel. In dieser Phase muss aus Sicht der Hamburger das 1:0 fallen.

66. Min Narey setzt zum Dribbling an und startet an der Mittellinie, marschiert aber bis zur Strafraumgrenze. Aus vollem Lauf schließt er ab und überrascht Schuhen ein wenig, der den Ball im Nachfassen aber unter sich begräbt.

65. Min Die nächste Flanke fliegt in den Strafraum der Gastgeber, wo es Terodde aus fast 15 Metern per Kopf versucht. Schuhen hat keine Probleme.

64. Min In den vergangenen Minuten erhöht der HSV sehr stark den Druck und schnürt Darmstadt in und um den eigenen Sechzehner ein. Jetzt wollen die Hamburger das Führungstor.

63. Min Wieder hat der HSV die Chance per Freistoß, wieder bringt er den Ball mit viel Gefühl in die Mitte. Darmstadt kann in höchster Not klären.

61. Min Auch Darmstadt wechselt erstmals aus: Berko kommt für Seydel aufs Feld.

60. Min Hunt per Freistoß! Die Flanke von der linken Seite ist scharf getreten und rutscht durch alle hindurch. Am zweiten Pfosten legt Heyer nochmal ab für Narey, dessen Versuch aber abgeblockt wird.

59. Min Narey will sich auf der linken Außenbahn durchsetzen, wird aber von Pfeiffer gestoppt. Dann begeht Narey ein Offensivfoul – und kommt nicht zur Flanke.

57. Min Ähnlich wie über weite Strecken der ersten Halbzeit spielt sich nun sehr viel im Mittelfeld ab, beide Mannschaften finden kein Durchkommen durch die Abwehr des Gegners. Der HSV hat mehr Ballbesitz, aber keine Idee in der Offensive.

56. Min Der neu ins Spiel gekommene Hunt nimmt sich nun der Standards bei den Hamburgern an. Doch sein Eckstoß von der rechten Seite, mit dem er Vagnoman sucht, bleibt erfolglos.

54. Min Beim aktuellen Spielstand hätte der HSV als Tabellenvierter vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Holstein Kiel. Ein Tor – und es würde Platz drei winken mit dem dann punktgleichen Zweiten Greuther Fürth.

52. Min Dursun sucht aus der Distanz mal den Abschluss, verfehlt das Tor aus rund 20 Metern allerdings deutlich. Ulreich muss nicht eingreifen.

50. Min Auffällig ist in diesen ersten Minuten der zweiten Hälfte, dass Darmstadt sehr hoch steht und den HSV früh attackiert. Dadurch könnten sich nun etwas mehr Räume für die Hamburger ergeben.

48. Min Guter Steilpass von Hunt auf Vagnoman, der im Vollsprint an die Grundlinie marschiert. Dort ist er allerdings ein klein wenig langsamer als der Ball, der im Toraus landet.

47. Min Zur Pause hat der HSV einmal gewechselt: Hunt kommt für Gjasula ins Spiel.

46. Min Weiter geht's am Böllenfalltor.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Darmstadt! Mit einem 0:0 müssen sich die beiden Teams nach den ersten 45 Minuten begnügen. In einem weitgehend ereignisarmen Spiel gab es nur wenige Torchancen zu sehen, die einzige echte Großchance hatte Pfeiffer nach 34 Minuten. Ansonsten spielt sich sehr viel im Mittelfeld ab, der Spielfluss wird immer wieder durch kleine Fouls unterbrochen. So richtig viel passiert ist hier noch nicht – das könnte sich nach der Halbzeit aber sicherlich noch ändern. In einer Viertelstunde geht's weiter!

Halbzeit!

45.+2 Min Gjasula ist zurück. Gleich wird es aber in die Kabinen gehen, zwei Minuten Nachspielzeit waren angezeigt.

45.+1 Min Schöne Geste: Dursun küsst Gjasula als Entschuldigung auf die Wange. Dennoch muss Gjasula zunächst das Feld verlassen und behandelt werden, weil seine Nase blutet.

45. Min Dursun wird von Gjasula im Mittelfeld gefoult, doch dabei bekommt Gjasula einen Schlag ins Gesicht ab. Der HSV-Sechser muss behandelt werden.

43. Min Zwei Minuten sind noch zu spielen bis zur Pause. Sorgt eines der beiden Teams noch für einen Überraschungsmoment oder geht es torlos in die Halbzeit?

42. Min Wieder soll es ein ruhender Ball richten. Narey flankt einen Freistoß in der Nähe der rechten Seitenauslinie in die Mitte, wo Dursun aushilft und per Kopf klären kann. Erneut kommt der HSV nicht zum Abschluss.

40. Min HSV-Torhüter Ulreich beschwert sich lautstark, vermutlich, weil Seydel mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf ging. Für das Meckern sieht Ulreich nun Gelb vom Unparteiischen.

38. Min Das Spiel wird nun wieder etwas lebhafter, nachdem es zwischenzeitlich weitgehend stillstand. Darmstadt wird ein wenig aktiver und traut sich mehr in der Offensive.

36. Min Kempe flankt den fälligen Freistoß mit viel Gefühl in den Strafraum, wo Dursun heranrauscht. Mit dem langen Bein erreicht er den Ball, verfehlt das Tor aber knapp.

35. Min Im Mittelfeld steigt Gjasula ungeschickt in den Zweikampf mit Kempe und sieht richtigerweise die nächste Verwarnung.

34. Min Pfeiffer hat die Riesenchance zum 1:0! Von der linken Seite bringt Darmstadt einen Eckstoß in die Mitte, wo der einstige Hamburger am kurzen Pfosten hochsteigt. Der Versuch von Pfeiffer streicht knapp rechts am Tor vorbei. Glück für den HSV!

33. Min In den beiden Parallelspielen sind übrigens schon Treffer gefallen – Heidenheim liegt gegen Hannover mit 1:0 in Führung, Kiel führt in Regensburg mit 2:1. Damit wäre Heidenheim nun gleichauf mit dem HSV hinter Platz 4, Kiel würde seinen Vorsprung auf die Hamburger weiter ausbauen.

31. Min Nach einer halben Stunde hat der HSV etwas mehr vom Spiel und mehr als 60 Prozent Ballbesitz. Gefahr entwickeln können die Gäste bis zu diesem Zeitpunkt allerdings noch sehr selten.

29. Min Nächste Verwarnung in dieser Partie. Herrmann steigt an der Seitenlinie per Grätsche hart gegen Heyer ein und kassiert zurecht Gelb.

27. Min Diesmal tritt Leibold den ruhenden Ball scharf vors Tor, Seydel klärt per Kopf zur Ecke. Diese bringt aber nichts ein für die Hamburger.

26. Min Die Partie ist jetzt etwas zerfahren. Tief in der eigenen Hälfte stoppt Pfeiffer Leibold, es gibt den nächsten Freistoß für den HSV.

25. Min Die Flanke ist gut für Ambrosius, der per Kopf ablegt auf Terodde. Im Fünfmeterraum behält Schuhen aber die Lufthoheit gegen Terodde und faustet den Ball weg.

24. Min Jetzt könnte es womöglich gefährlich werden. Freistoß für den HSV aus dem Halbfeld, Narey tritt an.

22. Min Es bleibt weiter dabei – noch lässt das Spiel auf seine erste echte Gelegenheit warten. Durch Holland und Ambrosius gab es auf beiden Seiten immerhin je eine Annäherung, mehr aber bislang nicht.

20. Min Darmstadt bekommt die Gelegenheit per Freistoß aus dem Rückraum, aber Kempe verliert nach der Dursun-Hereingabe das Kopfballduell gegen Leistner.

19. Min Gute Nachrichten für den HSV: Gjasula kann nun wieder aufs Feld zurückkehren und weitermachen.

18. Min Bei der direkt folgenden zweiten Ecke ist der HSV zunächst in Unterzahl. Stattdessen geht Ambrosius zentral vor dem Tor zum Kopfball hoch, doch Torhüter Schuhen ist aufmerksam und pariert den Versuch.

17. Min Gjasula kommt beinahe zum Kopfball, hat sich beim Luftduell aber offenbar an der linken Schulter verletzt. Er geht zu Boden und muss behandelt werden.

16. Min Wieder wird Terodde in der Mitte gesucht, diesmal ist es Vagnoman, der den Ball von der rechten Seite hereinbringt. Höhn passt auf und klärt rechtzeitig zur Ecke.

14. Min Wintzheimer! Von der linken Außenbahn schlägt er eine scharfe Flanke in die Mitte, doch Terodde kommt einen halben Schritt zu spät und erreicht den Pass nicht. Darmstadt kann die Situation klären.

13. Min Erster Versuch der Gastgeber. Holland schließt aus der Distanz ab, doch Ulreich hat kein Problem mit dem Schuss aus fast 25 Metern und fängt ihn sicher.

12. Min Kempe erobert den Ball nach einem missglückten HSV-Pass im Mittelfeld. Der Mittelfeldspieler der Gastgeber geht ins Dribbling und marschiert in Richtung Strafraum, kann von Leibold und Gjasula aber schließlich aufgehalten werden.

10. Min Beide Teams müssen sich erst einmal noch sortieren in dieser Begegnung. Einen Torabschluss hat es bislang noch nicht gegeben.

9. Min Leibold wird im Strafraum angespielt und versucht, den Ball flach hereinzugeben. Herrmann ist allerdings zur Stelle und verhindert eine größere Gefahr.

7. Min Im Mittelfeld kommt Wintzheimer gegen Mehlem einen Schritt zu spät und tritt ihm auf den Fuß. Dafür gibt es früh die erste Gelbe Karte der Partie.

5. Min Kempe setzt sich auf der rechten Außenbahn gegen Ambrosius durch und darf in der Nähe der Grundlinie flanken, doch die Hereingabe ist zu lang und wird nicht gefährlich.

4. Min Die Partie beginnt zunächst abwartend, beide Mannschaften wollen zu früh noch kein zu großes Risiko gehen.

2. Min Ein langer Ball von Terodde erreicht Narey, der in den Zweikampf mit Höhn geht. Er kann sich aber nicht entscheidend durchsetzen, die Kugel verspringt.

1. Min Los geht's am Böllenfalltor!

Anpfiff!

- Jetzt sind auch die weißbekleideten Hausherren und die Schiedsrichter da, die beiden Kapitäne treffen sich zur Seitenwahl. Gleich kann es losgehen!

- Das Team des HSV ist bereits sehr früh auf dem Platz, die Gastgeber aus Darmstadt lassen sich noch etwas Zeit, um aus den Katakomben zu kommen.

- Eine optische Besonderheit wird es geben: Wegen der Ähnlichkeit zu den blau-grauen Auswärtstrikots des HSV wird Darmstadt komplett in Weiß auflaufen.

- Bei Darmstadt geht diese Elf aufs Feld: Schuhen - Pfeiffer, Höhn, Mai - Herrmann, Paik, Holland - Kempe, Mehlem - Seydel, Dursun

- Trainer Daniel Thioune tauscht damit zweimal. Moritz Heyer rückt für Amadou Onana ins Team, Manuel Wintzheimer ersetzt Sonny Kittel.

- Der HSV beginnt mit folgender Aufstellung: Ulreich – Vagnoman, Leistner, Ambrosius, Leibold – Heyer, Gjasula – Narey, Dudziak, Wintzheimer – Terodde



- Die Bilanz spricht eigentlich für den HSV. Von insgesamt 14 Pflichtspielen konnte Darmstadt nur drei gewinnen. In der 2. Liga ist die Bilanz allerdings ausgeglichen: Beide Teams gewannen je einmal, zweimal trennte man sich mit einem Unentschieden.

- Doch auch die Gastgeber haben einen durchwachsenen Start erwischt. Mit drei Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen stecken die Darmstädter im Tabellenkeller fest und müssen aufpassen, an diesem Samstag nicht auf Relegationsplatz 16 abzurutschen.

- Entsprechend verlor der anfangs ungeschlagene Tabellenführer nun die Tabellenspitze und am vergangenen Wochenende sogar einen Aufstiegsplatz. In Darmstadt will der HSV dorthin zurückkehren.

- Für den HSV läuft es aktuell nicht mehr so richtig. Nach einem perfekten Saisonstart mit fünf Siegen in Folge mussten die Hamburger zuletzt nicht nur fünf Spiele ohne Dreier, sondern auch drei Niederladen in Folge hinnehmen.

- Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Samstag! Der HSV tritt in Darmstadt an, Anstoß ist um 13 Uhr.