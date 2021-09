Dank seiner Kumpels: HSV-Keeper weiß alles über Gegner Bochum

Am Sonntag kommt der VfL Bochum zum Spitzenspiel in den Volkspark. Für gleich fünf HSV-Profis ist es das Aufeinandertreffen mit ihrer alten Vergangenheit. Und für einen sogar das Duell gegen seine Heimat.

Viel mehr Bochum geht eigentlich nicht. HSV-Ersatzkeeper Daniel Heuer Fernandes (28) wurde in Bochum geboren und wuchs beim VfL zum Profi heran. Vier Jahre lang (von 2008 bis 2010 und 2011 bis 2013) spielte er für den Verein. „Wenn ich an den VfL denke, habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen“, sagt er. „Ich habe dort in der Jugend gespielt und den Sprung zu den Profis geschafft. Ich konnte viel lernen und bin dem Verein sehr dankbar. Denn in der Jugend legst du ja die Basis für die spätere Karriere.“

HSV-Keeper Heuer Fernandes wurde in Bochum geboren



Heuer Fernandes erinnert sich an seine Anfänge: „Das Tolle für mich war: Ich konnte in Bochum wohnen, in meiner Heimat, wo meine Familie lebt. So gelang es mir, Schule und Fußball super miteinander zu vereinbaren. Kontakt zum VfL habe ich heute vor allem noch durch viele Freunde, die Bochum-Fans sind. Dadurch weiß ich eigentlich immer, was in dem Verein gerade los ist.“

Zu einem Profi-Einsatz reichte es zwar nicht, dafür aber stand der Keeper 59 Mal für die U17, U19 und die zweite Mannschaft des VfL zwischen den Pfosten.

Für den Sonntag prophezeit Heuer Fernandes: „Der VfL ist sehr spielstark und hat sich in den vergangenen Jahren entwickelt. Wir müssen gut vorbereitet sein. Aber wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, sind auch wir sehr schwer zu bespielen. Ich hoffe und glaube an einen Sieg.“ Der würde ihn sicher auch ein wenig über seine momentane Reservistenrolle beim HSV hinwegtrösten.