Überraschungs-Gast beim HSV-Training – das steckt dahinter

Da trauten einige HSV-Fans ihren Augen kaum, als sie sahen, wer die Treppe im Volkspark herunterschritt und sich auf den Weg zum Training begab. Knapp zwei Jahre lang hatte Marko Johansson keine Einheit mehr mit den Profis bestritten, tingelte stattdessen von Leihverein zu Leihverein. Am Montag aber war er wieder mittendrin statt nur dabei. Ein neuer Anfang oder nur ein kurzes Rendezvous?

Der 25-Jährige, der im Sommer 2021 für 600.000 Euro Ablöse aus Malmö zum HSV gewechselt war, befindet sich derzeit wieder auf Vereinssuche. Nach Stationen in Bochum, bei Halmstads BK und zuletzt Hansa Rostock wird der nächste Verein gesucht, der Johansson – dessen HSV-Kontrakt im Sommer 2025 endet – zumindest leihweise unter Vertrag nimmt.

Wie aber kam es nun zum Profi-Comeback des Schweden, der sich eigentlich bei der U21 fit hält? Die Personalnot machte es möglich. Matheo Raab leidet noch unter den Folgen einer Lungenentzündung, Hannes Hermann weilte zuletzt mit der U21 bei einem internationalen Turnier in Frankreich. So blieben zurzeit nur Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel für das Profi-Tor.

Johansson fiel einst bei Ex-HSV-Trainer Walter in Ungnade

Johansson hilft derzeit aus. Eine dauerhafte Lösung soll das allerdings nicht sein. Für den Schlussmann, der für den HSV in der Serie 2021/22 sieben Zweitligaspiele bestritt, aber bei Trainer Tim Walter in Ungnade fiel, eine willkommene Abwechslung und die Chance, sich für einen neuen Verein in Form zu bringen. Mehr wird für ihn beim HSV auch weiterhin nicht drin sein.

Übrigens: Torjäger Robert Glatzel, der schon den Saisonstart in Köln verpasste, trainierte auch am Montag nur individuell, ebenso wie Abwehrmann Jonas David (Wadenprobleme).