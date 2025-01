Da jubelte selbst die Mutter: HSV-Stürmer stellt neuen Tor-Rekord auf

Als gebürtiger Berliner sind Spiele in der Hauptstadt für Ransford Königsdörffer ohnehin etwas Besonderes. Am Samstagabend wurde es für den HSV-Stürmer noch spezieller. Dafür sorgte er auf dem Platz und ein seltener Gast auf der Tribüne.

„Ich freue mich wirklich sehr. Meine Mutter war heute zum ersten Mal im Stadion. Deshalb ist es umso besser, dann so ein Tor zu machen“, jubelte Königsdörffer nach dem 3:2-Erfolg bei der Hertha. Als Joker war der 23-jährige Angreifer in der 55. Minute für den verletzten Davie Selke ins Spiel gekommen. Nur wenig später hatte er mit einem herrlichen Schlenzer für das 2:0 und damit auch das schönste Tor des Spiels gesorgt.

Für Königsdörffer war es bereist der neunte Treffer in dieser Saison. „Man kann schon sagen, dass es bislang mein schönstes Tor war. Ich kann mich nicht beklagen“, erzählte der Angreifer. Dass seine Mutter dabei erstmals im Stadion war, passte zu dem Moment. Das Schlüsselwort ist für ihn aktuell vor allem Selbstvertrauen. Seine Erklärung: „Ich denke, dass die Tore davor mir ein gutes Selbstvertrauen gegeben haben. Dann traut man sich so etwas auch mal. Es ist umso besser, dass es dann auch so gut geklappt hat.“

Zuletzt glänzte Königsdörffer als Joker

Seine letzten beiden HSV-Tore (gegen Köln und in Berlin) hat Königsdörffer als Joker erzielt. Durch die Selke-Verletzung dürfte er nun wieder noch mehr in den Vordergrund und auch in die Startelf rücken. Dabei will er weiter für Tore sorgen – auch wenn er jetzt schon einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt hat.

„Neun Tore in einer Saison sind mir zuvor noch nie gelungen. Darüber freue mich sehr“, so Königsdörffer, der für den weiteren Saisonverlauf keine großen Ankündigungen machen wollte. „Zehn Tore sollten jetzt schon noch drin sein. Aber eine genaue Zahl habe ich nicht im Kopf.“ Am besten macht er am Sonntag im Heimspiel gegen Hannover so weiter, wie er in das Jahr gestartet ist. Vielleicht schaut dann auch bald seine Mutter mal wieder im Stadion vorbei.