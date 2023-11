„Da bekommt man Gänsehaut“: Heuer Fernandes mit neuer Aufgabe beim HSV

Auf dem Platz geht Daniel Heuer Fernandes mit Leistung vorweg. Gegen Magdeburg blieb er zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Doch damit nicht genug.

Der HSV-Torwart hat seit einigen Wochen noch eine andere Rolle. Mit Kabinen-Ansprachen motiviert er sein Team vor dem Anpfiff.

HSV: Heuer Fernandes fungiert als Motivator vor dem Spiel

„Der Trainer hat das seit dieser Saison ein bisschen mit mir abgesprochen”, sagt Heuer Fernandes. „Es ist wichtig, dass du mit einem guten Gefühl in das Spiel gehst. Ich will dem Team motivierende Worte und ein Gefühl von Selbstsicherheit geben.”

Bei den Mitspielern kommt das gut an. „Da bekommt man schon teilweise eine Gänsehaut”, meint Sebastian Schonlau, der trotz seiner aktuellen Verletzung stets vor den Spielen in der Kabine dabei ist – auch, weil er die Worte von Heuer Fernandes nicht verpassen will.