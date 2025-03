Countdown läuft! Noch zehn Tage bis zum HSV-Comeback des Jahres – so ist der Stand

Ein letztes Mal müssen sie noch ohne ihn auskommen, am Samstag gegen Düsseldorf (20.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) wird Robert Glatzel dem HSV noch fehlen. Danach aber soll die Zeit reif sein für das Comeback des Jahres. Knapp fünf Monate nach seinem Sehnenabriss befindet sich Hamburgs Knipser auf der Zielgeraden. Geht alles glatt, soll Glatzel in zehn Tagen in Magdeburg (14. März) wieder in den Kader rücken. Ob nun Fans, Kollegen, Trainer oder Betreuer – diesem Comeback fiebern alle entgegen.

Der Glatzel-Countdown läuft. Kontinuierlich konnte der 31-Jährige in den vergangenen Wochen sein Pensum steigern und mischt mittlerweile regelmäßig und zu weiten Teilen im Mannschaftstraining mit. Aber: Nach wie vor gibt es enge Absprachen zwischen den HSV-Medizinern und dem Trainerstab, um eine Folgeverletzung zu verhindern. Dann nämlich wäre die Saison für Glatzel möglicherweise beendet.

HSV-Stürmer Glatzel trainierte am Montag 40 Minuten lang voll mit

Aus genau diesem Grund verzichtete der Angreifer zuletzt noch darauf, die Einheiten mit dem Team komplett durchzuziehen. Auch beim Spielersatztraining am Montag beließ es Glatzel bei etwa 40 Minuten, machte danach noch Steigerungsläufe. Möglich, dass das Pensum am Mittwoch, wenn die Profis nach ihrem freien Tag wieder zum Dienst antreten, gesteigert wird.

Spätestens in der kommenden Woche dann soll Glatzel alle Einheiten komplett absolvieren. Gelingt ihm das, könnte er tatsächlich wie gewünscht in Magdeburg ins Aufgebot rutschen. „Das ist der Plan“, stellte Trainer Merlin Polzin kürzlich fest.

Die HSV-Kollegen freuen sich auf Glatzels Rückkehr

Auch die Profis fiebern der Rückkehr ihres Top-Torjägers entgegen. „Bobby ist ein unfassbarer Spieler“, sagte Miro Muheim im MOPO-Interview. „Er hat uns in den vergangenen Jahren viele Spiele gewonnen.“ Tatsächlich traf kein anderer Zweitliga-Spieler seit Sommer 2021 öfter als Glatzel (70 Tore in 106 Spielen).

Glatzels Rückkehr würde auch Davie Selke entlasten, der in dieser Saison mit 16 Toren in die Bresche sprang und die Torschützenliste zusammen mit Magdeburgs Martijn Kaars anführt. „Wir sind froh, wenn uns die Qualität von Bobby wieder zur Verfügung steht“, sagt der 30 Jahre alte Sturm-Kollege.

Glatzel soll zum HSV-Trumpf im Aufstiegskampf werden

Auch für Polzin ergäben sich mit Glatzels Rückkehr neue Optionen. Dann könnte der Trainer auf die wohl mit Abstand beste Doppel-Spitze der Liga zurückgreifen – vielleicht der entscheidende Trumpf im Aufstiegskampf.