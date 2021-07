Comedy-Star Chris Tall: Darum haben HSV-Fans den Aufstieg besonders verdient

Gelingt dem HSV in diesem Jahr der Aufstieg in die Bundesliga? Comedy-Star Chris Tall (29) würde das sich und den anderen Anhängern ganz besonders gönnen. „Man muss den Fans auch mal was zurückgeben, weil die jetzt schon so lange hinter der Mannschaft stehen, egal was passiert“, fordert Tall in der neuen Folge des MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“ und erklärt: „HSV-Fans müssen so viel aushalten. Ich weiß nicht, ob das eine gewisse Müdigkeit ist, aber ich finde, die HSV-Fans haben den Aufstieg besonders verdient.“ Klar ist für ihn aber: „Wir müssen auch die Punkte holen. Die Raute alleine reicht nicht.“

Ob der Comedian an den Bundesliga-Aufstieg glaubt und warum das Corona-Chaos in der 2. Liga dabei kein Nachteil sein muss, verrät Chris Tall in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein”:

Dort hören Sie außerdem, wieso Chris Tall beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart neben all den Weltstars mitspielen durfte und mit welchem ehemaligen HSV-Profi er gemeinsam zur Schule ging. Der 29-Jährige erzählt, mit welchen Comedy-Kollegen er sich am liebsten über Fußball unterhält, wie einer seiner Witze zu einem kuriosen Missverständnis mit RTL führte und was er über das Aus seines „Supertalent“-Kollegen Dieter Bohlen denkt. Die neue Folge von „Herz.Schlag.Verein“ gibt es jetzt bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und vielen weiteren Streaming-Anbietern zum Anhören!