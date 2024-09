Comeback-Plan bei Jatta steht: Bekommt HSV-Trainer Baumgart bald ein neues Problem?

Da wartet auf Steffen Baumgart wohl sehr bald die nächste knifflige Entscheidung. Schon zuletzt hatte der HSV-Trainer das „Problem“, dass er zu viele fitte Spieler hatte und für einige Profis wie unter anderem Lucas Perrin oder Adam Karabec nicht mal Platz im Spieltagskader war. Nun steht auch noch Bakery Jatta kurz vor seinem Comeback im Volkspark.

Am 10. August hatte sich Jatta beim Heimspiel gegen Hertha einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Gut fünf Wochen später ist der Flügelspieler zurück am Ball. Während die Mannschaft am Dienstag erstmals in dieser Woche auf dem Platz trainierte, absolvierte Jatta direkt daneben zusammen mit Reha-Coach Sebastian Capel eine individuelle Einheit. Rund 80 Minuten wurde gearbeitet. Auch der Ball war dabei. Jatta machte alles ohne Probleme mit, zufrieden verließ er danach den Rasen.

Wie geht es nun bei ihm weiter? Die MOPO kennt den Fahrplan. In dieser Woche soll der 26-Jährige noch individuell trainieren. Nach dem Lautern-Spiel am kommenden Samstag soll er dann Stück für Stück wieder in das Mannschaftstraining integriert werden. Das dann folgende Heimspiel gegen Paderborn (28. September) dürfte für ihn noch etwas zu früh kommen. Anfang Oktober will er beim Auftritt in Düsseldorf dann jedoch wieder dabei sein.

Mehr als sechs Spiele hat Jatta noch nie verpasst

Ob der Plan eingehalten werden kann, wird einerseits von Jattas Körper abhängen. Den richtigen Belastungstest wird es für ihn erst bei seinem Comeback im Mannschaftstraining geben. Entscheidend wird zudem dann die Meinung des Trainers und der medizinischen Abteilung sein. Grundsätzlich ist Baumgart dafür bekannt, dass er einem Spieler, der aus einer Verletzung kommt, im Zweifel lieber noch ein bisschen mehr Zeit gibt.

Fest steht allerdings auch: Jatta hat sich in der Vergangenheit nach Verletzungen oft schneller als erwartet zurückgemeldet. Mehr als sechs Spiele in Folge hat er beim HSV noch nie verpasst. Das sollte sich auch diesmal nicht ändern und würde bedeuten, dass Jatta spätestens nach den nächsten drei Spielen wieder dabei sein kann. Drei Partien hat er zuletzt bereits verpasst.