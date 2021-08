Comeback für Holland?: HSV-Verteidiger hat noch eine EM-Chance

Findet diese für ihn so schwierige Saison doch noch ein glanzvolles Ende? Für Rick van Drongelen geht es auf der Zielgeraden der Spielzeit nicht nur um den Aufstieg mit dem HSV. Der Abwehrmann darf auch darauf hoffen, ins EM-Aufgebot der niederländischen U21 berufen zu werden.

Er hatte einiges zu verdauen. Mit der heftigen Hypothek eines Kreuzbandrisses startete van Drongelen in die Saison, bei seinem Comeback folgte im März ein Außenbandriss im Sprunggelenk. Doch der 22-Jährige kämpfte sich erneut zurück, durfte in den vergangenen Wochen für den HSV in Regensburg (1:1) und gegen Karlsruhe ran (1:1).

HSV-Verteidiger van Drongelen spielte schon 42 Mal für Holland

Vor der Schlussphase der Saison darf der Verteidiger nun sogar noch auf eine Zugabe im Sommer hoffen. Zwar qualifizierte sich „Jong Oranje“ ohne ihn für das EM-Endturnier. Vor seinen Verletzungen aber war van Drongelen (absolvierte schon 42 Junioren-Länderspiele) fester Bestandteil des Teams. Nach wie vor steht er im Austausch mit Nationaltrainer Erwin van de Looi. „Wir hatten Kontakt“, so der Abwehrmann. „Hätte ich mich im März nicht verletzt, wäre ich schon in der Qualifikation eine Option gewesen. Aber ohne Spielpraxis hätte es keinen Sinn gemacht. Zum Glück sind wir weitergekommen.“

Beim EM-Endturnier, das in Slowenien und Ungarn in einer K.o.-Runde ausgespielt wird, treffen die Niederländer in ihrem Viertelfinale auf Frankreich (31. Mai). Eine hohe Hürde. Van Drongelen hat noch Hoffnung, dabei sein zu können. „Die Mannschaft wird ja neu nominiert“, sagt er. „Ich muss fit bleiben, dann habe ich eine Chance.“ Das versicherte ihm van de Looi bereits vor wenigen Wochen.

Beim HSV muss sich van Drongelen erstmal gedulden

Klar, dass weitere Einsätze für den HSV da helfen würden. Allerdings bildeten am Montag, beim 5:2 gegen Nürnberg, Toni Leistner und Moritz Heyer die Innenverteidigung und überzeugten.

Van Drongelen wird sich wohl erstmal in Geduld üben müssen – doch die Chance zum doppelten Happy End dieser Saison ist da: mit dem HSV und seinen Holländern.