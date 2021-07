Christian Stübinger: So wurde ich vom Fan zum HSV-Stadionsprecher

Bis vor wenigen Jahren jubelte er noch in der Fankurve – jetzt ist Christian Stübinger (32) neuer Stadionsprecher des HSV. „Als sie nur schon andeuteten, ob ich mir das vorstellen könnte, mussten sie die Frage gar nicht zu Ende sprechen“, erzählt der „Radio Hamburg“-Moderator in neuen Folge des MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“. Schließlich sei es für ihn ein „absoluter Traumjob und eine unfassbare Ehre. Ich bin wirklich einfach ein Fan, der da mit einem Mikrofon in der Hand steht.“

Wie es dazu kam, dass er vom Fan zum Stadionsprecher wurde, und warum das ohne die Hamburger Goldkehlchen nie passiert wäre, verrät Stübinger in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein”:

Dort hören Sie außerdem, warum Christian Stübinger schon als Superheld verkleidet ins Volksparkstadion ging und wie er dort mal mit seinen Kumpels ein Stück Rasen mit einem Geodreieck klaute. Der 32-Jährige erzählt, wie ihm Alexander Bommes einst Karrieretipps gab, woher er seine Co-Moderatorin Christina Rann bereits vorher kannte, warum der Abstieg unausweichlich war – und was den HSV in diesem Jahr besser macht.

