„Charakter gezeigt“: HSV-Kollegen loben Muheim nach Rutschpanne

Nach nur vier Minuten hatte Miro Muheim beim Nord-Duell in Hannover für den frühen HSV-Rückstand gesorgt. Der Verteidiger war bei einer Ballannahme ausgerutscht. Ein krasser Aussetzer, der am Ende zum Glück keine Folgen hatte. Vorwürfe an Muheim gab es hinterher dann auch keine. Ganz im Gegenteil. Seine Mitspieler stellten sich demonstrativ vor den Schweizer.

„Das kann jedem passieren. Der Platz war sehr nass und rutschig“, erklärte Mario Vuskovic, der ziemlich beeindruckt war, dass Muheim nach seinem Mega-Patzer den Kopf nicht hängenließ. „Es zeigt seinen Charakter, dass er bis zum Ende gespielt hat. Ich finde, dass er danach auch ein gutes Spiel gemacht.“

Ähnliche Worte gab es von Jonas Meffert. Er sagte: „Man hat gemerkt, wie er ein, zwei Minuten verunsichert war. Dann hat man aber auch gesehen, wie er sich in das Spiel reingekämpft hat. Das hat er super gemacht. Es ist schwer nach so einem Fehler noch ein ordentliches Spiel abzuliefern.“

Gleich drei Bestwerte für Muheim

Klar ist, Muheim machte auch danach noch Fehler. Zwar rutschte er nicht mehr aus, doch viele seiner Bälle verfehlten das Ziel. Fakt ist auf der anderen Seite allerdings auch: In gleich drei Kategorien war der Linksverteidiger am Ende der beste Hamburger. Er legte mit elf Kilometern die längste Distanz aller HSV-Profis zurück, er hatte die meisten Ballkontakte (113) auf dem Platz und er war mit 71 Prozent gewonnener Duelle auch noch der beste Zweikämpfer des Spiels. Nicht schlecht nach so einem schlimmen Start in das Spiel.