Chance verballert, Rotgefahr: Jairo und sein verkorkstes HSV-Debüt

Jairo Samperio war der Gewinner des Quarantäne-Camps in Herzogenaurach. Beim 2:2 in Fürth beorderte HSV-Trainer Dieter Hecking den 26-Jährigen erstmals in dieser Saison in die Startelf. Wirklich für sich werben konnte er nicht. Es war ein durchwachsenes Debüt.

Nach 20 Minuten hätte er sein Comeback krönen können, vergab aber die Topchance zur Führung und handelte sich eine Minute später stattdessen eine Gelbe Karte ein. Zur Halbzeit wurde der glücklose Flügelstürmer schließlich durch Sonny Kittel ersetzt.

Trainer Hecking baut HSV-Angreifer Jairo wieder auf

„Er hat sich das durch sehr, sehr gute Trainingsleistungen verdient“, erklärte Hecking nach dem Spiel und führte aus: „Er hatte eine riesen Chance, da wäre das dann schon fast aufgegangen. Er war dann Gelb-Rot gefährdet, deshalb haben wir da reagieren müssen.“

Jairo musste dann im zweiten Durchgang von der Tribüne aus mit ansehen, wie die Kollegen in letzter Sekunde den sicher geglaubten Sieg herschenkten. „Ich bin glücklich in der Startelf gestanden zu haben und habe mich gut gefühlt“, so der Spanier.