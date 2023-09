Champions League: So viele Tickets sind weg, so läuft das Donezk-Debüt ab

Am Dienstag (21 Uhr) startet Schachtar Donezk im Volkspark gegen den FC Porto in die Champions League. Doch schon ab Sonntagabend weht der Hauch der Königsklasse durch Hamburg – dann kommt der Meister der Ukraine in der Hansestadt an.

Donezk kommt! Und zieht. Knapp 45.000 der 51.500 Tickets für die Porto-Partie sind schon weg. Die Portugiesen um Nationalkeeper Diogo Costa (Marktwert: 45 Millionen Euro) werden erst am Montag in Hamburg erwartet.

HSV-Profis können ihre Kabine während Donezk-Besuchen behalten

Vor und während der drei Heimspiele wird es deutlich enger im Volkspark. So erhält Schachtar ein eigenes Büro in den Geschäftsräumen. Ihre Kabine dürfen die HSV-Profis aber behalten. Die Ukrainer beziehen die Gäste-Kabine, Porto wahrscheinlich die ehemaligen Räume der U21 des HSV.

Übrigens: Noch vor dem Champions-League-Duell steigt ab 12 Uhr im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion die Youth-League-Partie der U19 beider Vereine. Der Eintritt ist frei.

Am Mittwochnachmittag wird sich Schachtar dann zunächst mal wieder aus Hamburg verabschieden. Zwei Mal kehren sie im November wieder, zu den Partien gegen den FC Barcelona (7.11.) und Royal Antwerpen (28.11.).