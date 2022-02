In drei der letzten vier Liga-Spiele setzte Tim Walter stets auf die gleiche Startelf. Nur beim 5:0 in Darmstadt musste er minimal umbauen, weil Sonny Kittel gesperrt war. Baut der HSV-Trainer auch am Sonntag im Nord-Derby gegen Werder Bremen (13.30 Uhr/LIveticker bei mopo.de) auf seine Stammformation? Die Chance ist groß, ein Fragezeichen gibt es allerdings noch.

Bei blauem Himmel und viel Sonnenschein ging es am Samstag im Volkspark für die Profis zum Abschlusstraining auf den Platz. 20 Feldspieler und drei Torhüter waren dabei. Trainer Tim Walter kann bis auf Tim Leibold (Aufbautraining) im Nord-Derby aus dem Vollen schöpfen.

Die Abschlusseinheit dauerte nur knapp eine Stunde. Rund 30 Fans schauten zu. Im Trainingsspiel elf gegen elf war ordentlich Feuer. Wie üblich verzichtete Walter auf eine klare Einteilung in A- und B-Elf. Auffällig war allerdings: In der einen Mannschaft stand vor Torhüter Daniel Heuer Fernandes die Stammverteidigung mit Moritz Heyer, Mario Vuskovic, Sebastian Schonlau und Miro Muheim, in dem anderen Team spielte die womöglich erste Wahl in der Offensive. Neben Bakery Jatta und Robert Glatzel durfte Winter-Zugang Giorgi Chakvetadze und nicht wie zuletzt Faride Alidou ran.

Die HSV-Startelf gibt es am Sonntag zum Frühstück

Chakvetadze oder Alidou: Wer schnappt sich das letzte Startelf-Ticket für das Derby? Gut möglich, dass die Entscheidung erst am Sonntagmorgen fällt, wenn sich die Mannschaft zum gemeinsamen Frühstück im Volkspark trifft. Dann wird Walter dem Team die Startelf in einer letzten Besprechung vor dem Nord-Derby mitteilen.