László Bénes ist bislang beim HSV der Spieler der Saison. Bei fünf Pflichtspielen kam der Slowake zum Einsatz. Seine Ausbeute ist mit sechs Toren und zwei Vorlagen phänomenal. Da kann kein anderer Profi in der Zweiten Liga mithalten. Wa­rum aber läuft es für den 25-Jährigen so gut? Die MOPO sprach mit Marek Mintal, der Bénes bestens kennt.

Mintal machte sich in Deutschland vor allem als Nürnberg-Stürmer einen Namen. Er traf für den Club wie am Fließband, war auf dem Platz aber oft gar nicht zu sehen und handelte sich so den Spitznamen „das Phantom“ ein. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er unter anderem als Co-Trainer der slowakischen Nationalmannschaft. Auch Bénes gehörte dabei zu seinen Spielern. Als dieser dann 2022 von Gladbach zum HSV wechselte, gratulierte Mintal den Hamburgern direkt zu dem Transfer. Mittlerweile ist der ehemalige Stürmer, der seit diesem Sommer für Bayreuth als Trainer arbeitet, sogar zum HSV-Fan geworden.

„László hat beim HSV ein bisschen Zeit gebraucht, aber dann hat er die Qualität bestätigt, die er hat. Er fühlt sich in Hamburg unheimlich wohl. Er spielt in einer überragenden Mannschaft und er hat einen geilen Trainer. Das passt einfach für ihn perfekt“, schwärmt Mintal, der sich die meisten HSV-Spiele mittlerweile live im TV anschaut. Und das nicht nur wegen Bénes. „Für mich spielt der HSV den schönsten Fußball der Zweiten Liga. Ich schaue mir den HSV unheimlich gerne an. Sie haben den Erfolg verdient. Ich hoffe sehr, das bleibt diesmal auch für die ganze Saison so.“

Bénes wird weiterhin seinen Teil dazu beisteuern. Davon ist Mintal überzeugt. In Hamburg hat der Mittelfeldspieler den passenden Trainer und das passende Umfeld, um sich weiterzuentwickeln und seine Leistung abzurufen. Die Anzahl seiner Tore und Vorlagen sind die logische Konsequenz. Mintal: „Er macht seine Tore mit einer Lockerheit und Zielstrebigkeit. Man sieht, was László jetzt wieder für einen Spaß auf dem Platz hat.“

Mintal hofft auf größere Bénes-Rolle in der Nationalmannschaft

Geht es nach Mintal sollte Bénes dieses Gefühl auch in der Nationalmannschaft haben. Dort musste er sich zuletzt allerdings oft mit der Joker-Rolle begnügen. Zufrieden war er damit nicht. „Er hat dort noch nicht viel gespielt. Wenn er jetzt die Chance bekommt und dann vielleicht auch ein Tor macht, wird es schwer, ihn wieder rauszunehmen“, so Mintal, der als ehemaliger Co-Trainer der Slowaken eine klare Meinung hat: „Wenn die Slowakei sich für die EM qualifiziert, würde ich László mitnehmen. Ohne Diskussion.“

Alles andere wäre beim Blick auf seine aktuelle Form und Ausbeute auch überraschend. Nicht nur für Mintal.